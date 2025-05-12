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TBMM Başkanvekili Değişikliği

Numan Kurtulmuş, Gülizar Biçer Karaca'nın yerine Celal Adan'ı TBMM Başkanvekili olarak atadı.

12.05.2025 14:04
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Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu hafta Genel Kurul'u yönetmesi için Gülizar Biçer Karaca'nın yerine Celal Adan'ı TBMM Başkanvekili olarak görevlendirdi. TBMM'de 16 Nisan'da, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna ilişkin hak ihlali kararını okutan CHP Denizli Milletvekili TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "yetkilerini kullanacağını" açıklamıştı. Kurtulmuş'un Gülizar Biçer Karaca'ya görev vermeyeceği iddia ediliyordu.

TBMM Genel Kurulu'nu bu hafta MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan yönetecek. Başkanlık Divanı Nöbet Çizelgesi'ne göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 13, 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihleri için TBMM Başkanvekili olarak Celal Adan'ı, katip üyeler olarak da AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ile Yeni Yol İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'yi görevlendirdi.

TBMM'de 16 Nisan'da Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna ilişkin hak ihlali kararını okutan CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "yetkilerini kullanacağını" ifade etmişti. Kurtulmuş, geçen hafta da vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in yerine Genel Kurul'u yönetmesi için Bekir Bozdağ'ı görevlendirmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna ilişkin hak ihlali kararının okunduğu 16 Nisan 2025 tarihindeki birleşimi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca yönetmiş, kararı Katip Üye CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez okumuştu.

Kararın okunmasının ardından tartışmalar başlamış, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karaca ve Suiçmez'in "Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı davrandığını, söz konusu uygulamanın yetki aşımı ve hukuken yok hükmünde olduğunu" savunarak, "Haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Kurtulmuş'un Karaca ve Suiçmez'e nöbet vermeyeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır geçen hafta yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gülizar Biçer Karaca'ya görev vermemesi halinde Meclis'te büyük sıkıntı yaşanacağını vurgulamıştı.

Kaynak: ANKA

Gülizar Biçer Karaca, Anayasa Mahkemesi, Numan Kurtulmuş, Celal Adan, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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