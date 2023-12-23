TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve Bekçilerin Katledilişinin 93. Yıl Dönümünde Açıklama Yaptı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin katledilişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle 'kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet' sayesinde, toplumun her bir bireyinin inancı ve çabasıyla, bu karanlık günlerin karanlık güçlerini bertaraf edeceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; İzmir Menemen'de Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin katledilişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Biçer Karaca'nın değerlendirmesi şöyle:

"DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

"23 Aralık 1930'da Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Şevki ve Bekçi Hasan'ın Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet aydınlanmasını doğrudan hedef alan şeriat yanlıları tarafından katledilişinin 93. yıldönümünde devrim şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne karanlık güçler ve kirli hesaplar peşinde giden şeriat sevdalıları alçakça saldırılarla, Cumhuriyet kazanımlarını yok etmeye yönelik sinsice hamleleriyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ilkelerini savunan aydınlanmanın sembolü isimleri hedef göstermeleriyle tarihin karanlık zihniyetini ortaya koymak için fırsat kolluyorlar.

"SİYASİ İKTİDARIN YOL AÇTIĞI TOPLUMSAL KUTUPLAŞMANIN SONLANDIRILMASI İÇİN KATLİAMLARDAN DERS ALARAK TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI İNŞADAN YANAYIZ"

Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu birer yurttaşı olarak şehit Kubilay'ların yolunda, devrimlerimizin aydınlattığı yolda bıkmadan, yılmadan, yorulmadan ilerliyoruz. Toplumsal çürümenin mimarı, laiklik ve demokrasiyi hazmedemeyen bir siyasi iktidarın yol açtığı toplumsal kutuplaşmanın sonlandırılması için 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin kritik dönüm noktalarında yaşanan katliamlardan ders alarak toplumsal dayanışmayı inşadan yana tarafız. Okullarda, yurtlarda, iş yerlerinde, ekranlarda ve meydanlarda gericiliği meşrulaştırmaya taraf olan karanlık zihniyet; kadınları, çocukları, gençleri, yaşlıları toplumun her bir kesimini antidemokratik uygulamalarla hak gasplarıyla baş başa bırakıyor.

"BU KARANLIK GÜNLERİN KARANLIK GÜÇLERİNİ BERTARAF EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle 'kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet' sayesinde, toplumun her bir bireyinin inancı ve çabasıyla, bu karanlık günlerin karanlık güçlerini bertaraf edeceğimize inanıyorum. Laiklikten ödün vermeden, şehit Kubilayların bıraktığı mücadele mirasını sahiplenerek 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaya söz veriyorum. Devrim şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Şehit asteğmen Kubilay ve devrim şehitleri onurumuz, laik Cumhuriyet yolumuzdur."