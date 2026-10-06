TBMM\'de Karahan\'a 840 küsur milyarlık fon krizi, Zeybekci\'nin 250 milyonu soruldu

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Denizli'nin önde gelen sanayicilerinden biri olan AK Parti Ekonomik İşler Başkanı Nihat Zeybekci'nin dahi sanayiye yatırım yapmak yerine parasını fonda tuttuğunu öne sürerek, "Onun bile 'sanayi yatırımı yapmayayım' 250 milyon lira para piyasası fonunda parası olduğu ortaya çıktı. Bizzat AK Parti'nin ekonomiden sorumlu birinci kişisi zaten bu dezenflasyon programına inanmıyor. 'Para piyasası fonundan ben paramı kazanırım' diyor" şeklinde eleştiride bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın milletvekillerine sunum yaptı.

Karahan'ın sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu. YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, dezenflasyon programının doğruluğunu değerlendirmek için üç ana kriter belirlediklerini ifade eden Özlale, bunların fiyat istikrarı, enflasyon düşerken sanayi, istihdam ve emeğe olan maliyet ile gelir dağılımı üzerindeki etkiler olduğunu kaydetti.

"BİZZAT AK PARTİ'NİN EKONOMİDEN SORUMLU BİRİNCİ KİŞİSİ BU DEZENFLASYON PROGRAMINA İNANMIYOR"

Politika faizinin yüzde 37 seviyesinde olduğunu hatırlatan Özlale, ekonomideki finansman baskısına ve artan takipteki alacaklara dikkati çekti. Özlale, "Ekonomide işler rayında gitmediği için tahsili takipteki alacaklara bakınız 904 milyar. Bu fon krizinde son 2 haftada tahsili gecikmiş takipteki alacakların artışı 30 milyardan fazla arkadaşlar. 30 milyardan fazla. Son bir sene içerisinde takipteki alacaklar yüzde 80 artmış. Enflasyonun yüzde 30 olduğu bir yerde yüzde 80 artmış" diye konuştu.

Konkordato ilanlarında da artış yaşandığını kaydeden Özlale, bireysel kredilerdeki yükselişin hanehalkının borçlanma kapasitesinin sonuna geldiğini gösterdiğini söyledi. Yanlış dezenflasyon politikası nedeniyle İmalat Sanayi Endeksi'nin son üç yıldır yatay seyrettiğini, perakende satışların ise arttığını belirten Özlale, imalat sanayindeki durağanlığı fon tercihleri ve AK Parti yönetimiyle ilişkilendirdi. Özlale, şu ifadeleri kullandı:

"Bu imalat sanayinin yerinde kalmasını fon vurgunuyla şöyle bağlayacağım. AK Parti'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci Denizli'nin önemli sanayicilerinden bir tanesi. Onun bile sanayi yatırımı yapmayayım. 250 milyon lira para piyasası fonunda parası olduğu ortaya çıktı. Bunu unuttum diyorsa orada daha büyük bir skandal. Ama yok oradaysa ve sanayiye yatırmıyorsa yani bizzat AK Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı 250.000.000 lirayı para piyasası fonunda tutup sanayiye yatırmıyorsa o zaman burada çok daha büyük bir problem var. Bizzat AK Parti'nin ekonomiden sorumlu birinci kişisi zaten bu dezenflasyon programına inanmıyor. 'Para piyasası fonundan ben paramı kazanırım' diyor."

Özlale, yüksek faiz ve baskılanan döviz kuru nedeniyle sanayicinin maliyet bazlı rekabet gücünün azaldığını, ihracat ivmesinin düştüğünü ve imalat sanayi sipariş beklentilerini gösteren PMI verilerinin olumsuza döndüğünü aktardı.

AKAY: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADIĞI İÇİN 18-20 MİLYAR DOLARLIK MALİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, denetim süreçlerinin gereğince işletilmediğini ifade ederek, "Öyle olmadığı için zaten bu fon vurgunuyla karşı karşıyayız. Bu fon vurgununda 2025 yılının son çeyreğinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanının haberi olduğu ve SPK'ye bunu bildirdiği halde, çalışma grubu kurulduğu halde gerekli önlemler alınmadığı için 18-20 milyar dolar diye ifade edilen bir maliyetle karşı karşıyayız" dedi.

Açıklanan resmi sayılara değinen Akay, "fon krizinden" etkilenen 455 bin 748 kişi olduğunu hatırlatarak, söz konusu kişilerin yakınlarının da bu yatırımlara dahil edildiği dikkate alındığında 4,5 milyonluk bir kitlenin mağduriyet yaşadığını kaydetti. Mağduriyetlerin giderilmesi için hızlı aksiyon alınması ve ödeme planının netleştirilmesi gerektiğini ifade eden Akay, fahiş gelir elde edenlerin ve yurt dışına kaynak kaçıranların tespit edilmesini istedi. Akay, MASAK ve uluslararası mali istihbarat örgütleri kanalıyla söz konusu kişilerin mal varlıkları ile banka mevduatlarının tespiti ve geri çağrılması için adım atılması gerektiğini söyledi.

Eski başkan yardımcısının fon krizindeki rolüne ve tutuklanmasına işaret eden Akay, Merkez Bankası bünyesinde bir inceleme yapılıp yapılmadığını sorarak, "Bir de Merkezi Kayıt Kuruluşunda bütün girişler çıkışlar, bu fondan yüksek gelir elde edenler var, tespit ediliyor. Siz Merkez Bankası bünyesinde eski bir başkan yardımcısının da uzun süre çalıştığını düşünürsek ve bu fon olayında da tutuklandığını düşünürsek sizin kadroda bu fon mağdurları var mı veya buradan fahiş gelir elde eden var mı? Merkez Bankası olarak böyle bir çalışma yaptınız mı?" diye konuştu.

OLUÇ'TAN "BÜROKRATİK ÇÜRÜME" TEPKİSİ

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise, konuşmasında sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin "bürokratik çürümeye" dikkati çekerek, "Bu konunun Finansal İstikrar Komitesine taşınmasıyla birlikte Merkez Bankası bu gelişmelerden hangi aşamadan haberdar oldu mu? SPK, BDDK, TMSF ve Merkez Bankası arasındaki bilgi paylaşım mekanizmalarının neden daha erken ve etkin çalışmadığı konusunda sizin bir değerlendirmeniz var mı? Çünkü bu mesele gerçekten çok önemli. Yaşanan vurgunun ya da dolandırıcılığın nasıl adlandırırsanız adlandırın bunu ama bunun arkasından ortada görünen bir tablo var ki bu da devletin bazı kurumlarındaki bürokratik çürümeyi ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

USTA: SİZDEN İTİRAFLAR VEYA BAĞIMSIZ HAREKET ETMENİZİ BEKLEMİYORUZ

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, konuşmasında fon krizine ve Merkez Bankası'nın konu karşısındaki tutumuna ilişkin eleştirilerde bulundu. Söz konusu durumu bir "vurgun" ve "soygun" olarak nitelendiren Usta, "Sayın Başkan, sanki bu fonla ilgili olarak bunun sanki ekonominin genelini, sizin görev alanlarınızı, fiyat istikrarını, finansal istikrarı sanki hiç etkilemeyecek bir konuymuş gibi davrandınız, bana göre bu, son derece yanlıştı. Yani otuz dakikalık süre içerisinde buna ciddi bir yer ayırmanız gerekirdi" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair değerlendirmelerde bulunan Usta, kurumdan bir itiraf veya bağımsız bir hareket beklemediklerini belirterek Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kalmadığını savundu. Komisyona değer verilmesi halinde bu durumun bir fırsata çevrilmesi gerektiğini dile getiren Usta, Merkez Bankası yönetiminin "Bunun sistemik bir riske neden olmayacağını, reel sektörü etkilemeyeceğini, bu sorunun çok daha büyümeden tedbirlerin alınabileceğine ilişkin biz de Merkez Bankası olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz" şeklinde açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

KARABAT: VATANDAŞIN 840 KÜSUR MİLYARI FONDA BATMAMIŞ GİBİ ANLATIYORSUNUZ

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, konuşmasında fon krizini ve Merkez Bankası yönetiminin tutumunu eleştirdi. Karabat, Merkez Bankası Başkanı'nın aynı zamanda Fiyat İstikrarı Komitesi üyesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin son 10 gündür fon krizini konuştuğunu vurguladı.

Yöneltilen politikaları ve sunumu tepkiyle karşılayan Karabat, "Türkiye son 10 gündür bir şey konuşuyor. ve muhakkak ki sizin bütün politikalarınızı, sizin bütün öngörülerinizi, burada anlattığınız bütün tabloları etkileyecek bir şeyden bahsediyor. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki vatandaşın 840 küsur milyarı fonda batmamış gibi, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin borsası 100 milyar dolar değerinde değer kaybetmemiş, millet fakirleşmemiş, ülke fakirleşmemiş gibi burada anlatıyorsunuz" dedi.

Merkez Bankası'nın kanunen bağımsız olması gerektiğini söyleyen Karabat, yönetimin bağımsızlık yerine "en tepeyi memnun etmeyi" önemsediğini iddia ederek, gerçek bağımsızlığın milleti önemsemeyi gerektirdiğini ifade etti.

"İKİ TANE BAŞKAN YARDIMCINIZIN ADI GEÇİYORKEN HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMENİZ KABUL EDİLEMEZ"

"Kime güveneceğiz" diye soran Karabat, "Bir fon vurgunu hikayesi var. Merkez Bankası'yla ilişkili iki tane kişinin de bu süreçlerde adı geçiyor. Bakın güven önemli. Bakın para gelir ama güveni zor bulursunuz. Bu paranın altında imzası olan bir Merkez Bankası başkan yardımcısı var ve bu skandallarda. Kime güveneceğiz? Tera yatırımından bahsediliyor" ifadelerini kullandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'nın duyarlılık göstererek Borsa İstanbul ve SPK'nin açıklama yapması ve Komisyona gelmesi yönündeki temennisini dile getiren Karabat, Merkez Bankası Başkanı'nın fon krizine ilişkin sessiz kalmasını eleştirdi. Karabat, "Sayın Başkan hiçbir şey dememeniz, hiçbir şey olmamış gibi burada durmanız kabul edilemez. En basitinden iki tane başkan yardımcınızın adı geçiyor ya" diyerek tepki gösterdi.