TBMM\'de Terörsüz Türkiye teklifi tartışması: \'Hukuk içinde tutulmalı\'

(TBMM) - YENİ YOL Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinin üçüncü maddesi üzerine yaptığı konuşmada, silahların bırakılmasını desteklediklerini ancak sürecin hukukun içinde tutulması gerektiğini söyledi. Özdağ, "Bu Meclis'in görevi, yürütülen bu sürece hukuki bir kılıf bulmak değil süreci hukukun içinde tutmak ve adaletin gereğini mutlaka yerine getirmektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsa Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

KAYA: HEP KAPALI DEVRE GİDİYORSUNUZ

YENİ YOL Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, teklifin birinci maddesi üzerine konuştu. Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapora dikkati çekerek, "Komisyonda metni hep beraber oluşturduk. Bu metinin her satırında beş siyasi partinin oluru ve katkısı vardı. Bu çalışmayı ortak akılla ortaya koyduk" dedi. Konuşmasının devamında kanun teklifi kitapçığını gösteren Kaya, "Bunu niye tek başına siz hazırlıyorsunuz da diğer partilerin katkısına açmıyorsunuz?" diye sordu.

Kaya, "Kanun teklifine de katkımızı alsaydınız, niçin ortak akıldan, taşın altına elimizi ortak koymaktan geri durdunuz. Bunu kendinize sormanız lazım. Kanunla tek başına toplumsal güven oluşmaz. Kanun, toplumsal güvene giden bir yol başlangıcıdır. Toplumsal güvenin olduğu yerde de toplumsal destek olur. Bu teklifin en zayıf yönü, toplumsal destek olmasına rağmen, toplumsal güven zayıf. Çünkü hep kapalı devre gidiyorsunuz" dedi.

AKALIN: TERÖR ÖRGÜTÜ, COGRAFYA DEĞİŞTİREREK TÜRKİYE HUKUKUNDAN KAÇAMAZ"

Teklifin ikinci maddesi üzerine konuşan İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, "Bu madde, Türk Devleti'nin terör karşısındaki hukukun sınırlarını ve Türk milletinin adalet hakkının nasıl kullanacağını doğrudan ilgilendirmektedir. Bu madde PKK/KCK terör örgütünün bağlı bütün oluşumlarıyla birlikte kapsama alındığını belirtiyor. Şimdi soruyoruz: Kimdir bu bağlı oluşumlar?" ifadesini kullandı.

Akalın, "Biraz önce komisyon başkanımız PYD, YPG'nin olduğunu söyledi. SDG, PSAG var mıdır? Bağlılığın ölçüsü komuta zinciri midir? Finansman mı, personel geçisi mi, silah ve lojistik destek midir? Buna kim karar verecek. Yürütmenin ağırlıkta olduğu bir kurul mu yoksa Türk milleti adına hüküm veren bağımsız mahkemeler mi? Terörle mücadele hukukunda böylesine kritik kavramlar, siyasi yoruma bırakılamaz. Terör örgütleri isim, amblem veya coğrafya değiştirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukundan kaçamaz. Bu teklifte, ciddi anayasal sorunlar var" değerlendirmesinde bulundu.

"BU HAİNLERE YENİ BİR NEFES ALANI AÇMANIN SONUÇLARINI İYİ HESAPLAMAK ZORUNDAYIZ"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise teklifin üçüncü maddesi üzerine söz aldı. "Burası gazi Meclis. Şehitlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarih bizi izliyor. Aziz Türk milleti bizi dinliyor" diyen Sunat, şöyle konuştu:

"Elinizi kaldırmadan önce 'evet'in Türkiye'ye maliyetini hatırlatmak isterim. Bu teklife 'evet' derseniz, 42 yıldır bu devlete silah doğrultmuş, binlerce masumu katletmiş PKK terör örgütünün askeri yenilgisini, siyasi bir kazanıma dönüştürme fırsatı verirsiniz. 'Evet' derseniz, teröristin silah bırakmasını, zaten yerine getirmesi gereken teslimiyet olmaktan çıkarıp, karşılığında bu hainleri ödüllendirmiş olursunuz. 'Evet' derseniz, bugünün teröristine af, yarının teröristine umut vermiş olursunuz. Elbette kan akmasın. Bizden daha fazla kim isteyebilir bunu. Ancak aziz Türk milletinin kan akmasın duasını, terör örgütünün siyasi sermayesine çevirmeye kimin hakkı var. PKK, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı mücadelesi karşısında hareket kabiliyeti daraldığı için yeni bir stratejik alan arıyordu zaten. Bu hainlere yeni bir nefes alanı açmanın sonuçlarını iyi hesaplamak zorundayız. Çünkü terör örgütleri sadece silahla yaşamaz"

ÖZDAĞ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE, HUKUKSUZ BİR TÜRKİYE'DE KALICI HALE GETİRİLEMEZ

YENİ YOL Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da teklifin üçüncü maddesi üzerine söz aldı. Özdağ, geçmişten günümüze çeşitli hükümetlerin bu meselenin çözümü için çalıştığını ve bedel ödediğini belirterek, bu çabaların kıymetini bildiklerini söyledi. Özdağ, "Bir kanun teklifini değerlendirirken niyetle yetinemeyiz, onu Anayasa'nın süzgecinden geçirmek yasama erki olarak bizlerin en asli görevidir" dedi.

Silahların susmasının doğru olduğunu ve desteklerini esirgemediklerini belirten Özdağ, "Silahlar bırakılmalıdır ama 'Nasıl?' sorusu da en az 'Neden?' sorusu kadar önemlidir. Bu Meclisin görevi, yürütülen bu sürece hukuki bir kılıf bulmak değil süreci hukukun içinde tutmak ve adaletin gereğini mutlaka yerine getirmektir" diye konuştu.

Özdağ, teklifin devam eden soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini, kesinleşmiş mahkümiyetlerin infazının durdurulmasını ve sürenin sonunda cezanın infaz edilmiş sayılmasını öngördüğünü belirtti. Teklifin yalnızca PKK/KCK bağlantılı suçları kapsamasının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, "Cezada adalet, infazda eşitlik temel ilkedir" dedi.

Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidine yeni soruşturma açılmasının mümkün olmasının yargı bağımsızlığı açısından ciddi bir mesele olduğunu belirten Özdağ, "Cumhuriyet savcısının suç şüphesi karşısında harekete geçmesi idari bir makamın iznine bırakılamaz, yargının son sözü yine yargının olmalıdır" dedi.

Özdağ, görevini hukuka uygun yapan kamu görevlisinin korunması gerektiğini ancak yetki aşımı, ağır kusur ve kötü niyetin koruma altına alınmaması gerektiğini belirterek, "Güvence başka şeydir, dokunulmazlık zırhı ise başka bir şeydir" ifadesini kullandı. Özdağ, konuşmasını, "Hukuk devleti, adalet ve eşitlikten taviz vermeden barışı aramak hepimizin sorumluluğudur ancak bir elinizle demokratikleşmeden söz edip öbür elinizle siyasi rakiplerinizi yargı eliyle tasfiye ederseniz bu ülkeye huzur getiremezsiniz. Terörsüz Türkiye, hukuksuz bir Türkiye'de kalıcı hale getirilemez değerli milletvekilleri" sözleriyle tamamladı.