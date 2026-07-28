TBMM\'de \'Terörsüz Türkiye\' ve Ekonomi Tartışmaları

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri "Terörsüz Türkiye" süreci ve yasal düzenlemeleri değerlendirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, kamuoyuna verilen mesajlar ile hazırlanan yasa düzenlemeleri arasında çelişki olduğunu savunarak iktidarın söylemlerini eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, şehit ve gazi haklarını iyileştiren yeni kanun teklifinin hazırlıklarının tamamlandığını ve imzaya açıldığını duyurdu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, YENİ Parti'nin kuruluşunu tebrik ederek, CHP'nin grup yönetimine seçilen Grup Başkanı Faik Öztrak ile Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli'ye de görevlerinde başarılar diledi.

TBMM'ye bu hafta sunulması beklenen "çerçeve yasa"ya tartışmalarına değinerek, adli mahkumlara ilişkin beklentilere dikkati çeken Kaya, tToplumsal vicdanda, çerçeve yasaya ilişkin adımlar atılırken adli mahkumların yok sayılmasının karşılık bulmayacağını, cezaevlerinde sayıları 450 bine yaklaşan mahkumların bulunduğunu, bunların çoğunun kapasite ve kontenjanın üzerinde doluluk nedeniyle vardiyalı olarak cezalarını infaz etmek zorunda kaldığını söyledi.

Adli mahkumların taleplerini kendilerine ilettiğini belirten Kaya, "Adli mahkumlar sürekli bizlere ulaşıyor. Dolayısıyla, böyle bir çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirildiği bir dönemde adli mahkûmların ıskalanmış olması ya da bunların hiç dile getirilmemiş olmasının gerçekten toplumsal vicdanda ciddi zararlara yol açacağını buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ POYRAZ'DAN "ÇERÇEVE YASA" ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AK Parti MYK'sının ardından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinde yasal zeminin oluşturulduğunu ve "ince işçilik" aşamasına geçildiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. İktidarın daha önce kamuoyuna verdiği mesajlarla bugünkü gelişmeler arasında çelişki olduğunu savunan Poyraz, "Bize, vatandaşa ne denildi? Biz zaten dediklerinizi not alıyoruz da vatandaşa dediler ki: 'Pazarlık yok, al ver yok'" dedi.

TBMM'nin yaklaşık bir aydır kamuoyunda bir kesim tarafından "kök yasa", bir kesim tarafından ise "çerçeve yasa" olarak nitelendirilen düzenleme için bekletildiğini öne süren Poyraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öyle hiç bu mazeretlere, hikayelere falan gerek yok, burada hiç kimse hiç kimsenin aklıyla da dalga geçmesin. Bu yasada da özellikle halihazırda kendini feshettiği ilan edilen örgütün yöneticileri o kıyafetlerle örgütün merkezlerinde açıklamalar yapıyorlar gazetecilere her gün bir demeç veriyorlar. Her gün örgüt yöneticileri demeç verirken, her ne kadar iktidar tarafından bunlara 'PKK mensubu' deniliyor ise, bunlar PKK terör örgütünün üyeleri, PKK mensubu değil, bunlar bir sivil toplum örgütü değil, bunlar terör örgütü. Bunlar silah bırakmamış, örgüt devam ediyor. 'Hiçbir al-ver yok' diyor koca koca adamlar. Bugün parlamentonun gündemine ama öyle ama böyle teröristlere af, teröristlere infaz indirimiyle ilgili alıştıra alıştıra yasa teklifi getirilmeye çalışılıyor. Eğer bu ülkenin iktidar partisi sözcüsünün, Adalet Bakanı'nın, Meclis Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın, komisyon başkanlarının sözüne itimat etmeyecekse bu vatandaş kimin sözüne itimat edilecek ya kimin sözüne itimat edecek?"

TÜRELİ: "TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ GERÇEKLEŞMEDİ"

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, seçimlerin ardından Haziran 2023'te uygulanmaya başlanan ekonomi programının üç yılını doldurduğunu belirterek, "Sonuca baktığımız zaman ortada gerçek bir başarısızlık var. Bunu söylemek istemeyiz, sonuçta ülkenin sorunlarının çözülmesini elbette hepimiz isteriz" ifadelerini kullandı.

2021 yılının Eylül ayında Cumhurbaşkanı'nın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" yaklaşımıyla başlayan sürecin, Merkez Bankası tarafından talimat olarak uygulanmasının Türkiye'de enflasyonu artırdığını ve ekonomik dengeleri bozduğunu öne süren Türeli, kur korumalı mevduat sistemi nedeniyle Merkez Bankası'nın iki yılda 1,5 trilyon lira zarar ettiğini söyledi.

Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin değiştiğini ve yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın "irrasyonel politikalardan rasyonel politikalara dönüleceği" yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Türeli, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılında tek haneli enflasyon seviyelerine ulaşacaktık, hatta Maliye Bakanı şöyle de söylüyordu: 'Merak etmeyin enflasyon tek hanelere düştüğü zaman durumunuz iyileşecek' ama bakıyoruz, nerede tek hane? Aldıkları zaman, o üç yıllık program başladığı zaman yüzde 38,21'miş, şimdi yüzde 32,11. O arada ne olmuş? Cari açık patlamış, büyüme hızı yavaşlamış, reel sektör kan ağlıyor, sanayicisi, KOBİ'si, iflaslar, konkordato ilanları yani böyle bir şey olmaz. İstikrar programı neden bu noktaya geldi? Çünkü istikrar programının tasarımı yanlıştı. Sadece talebi kısıcı, vatandaşların alım gücünü azaltma üzerine kurulu bir programın başarılı olmasına ihtiyaç yok. Bunun arz yönlü politikalarla desteklenmesi gerekirdi. Piyasalardaki tekelci ve oligopolist yapıların dönüştürülmesi, ortadan kaldırılması gerekirdi. Hiç bunlar yapılmadı ve maliyet işçinin, memurun, emekçinin, çiftçinin üzerine geldi. Bugün çok ciddi bir bölüşüm krizi var, belki cumhuriyet tarihinin en büyük bölüşüm krizini yaşıyoruz."

GÜNAYDIN, EKONOMİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, YENİ Parti'yi Lozan'ın 103'üncü kuruluş yıl dönümünde kurduklarını hatırlatarak, kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi. Partinin siyasi birikimi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilke ve devrimlerine bağlı olduğunu ifade eden Günaydın, "Artık Türkiye'de, siyasi tarihimizde bir YENİ Parti var ancak bu parti müktesebatı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlıdır" dedi.

Ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, TÜİK'in göreli yoksulluğun 17 milyon 361 bin kişiyi etkilediğine yönelik verisini hatırlatarak, bu değerlendirmeye katılmadığını ifade etti. Günaydın, şöyle konuştu:

"TÜİK her zamanki gibi yalan söylüyor çünkü bu memlekette 10 milyon insan asgari ücret alıyor, 28 bin lira asgari ücrete mahum 10 milyon insan ve biz biliyoruz ki açlık sınırı 35 bin lira yani 10 milyon insan açlık sınırının altında ve siz onlara diyorsunuz ki: 'Yılbaşından yıl sonuna kadar böyle devam edeceksiniz, size beş kuruş para vermeyeceğiz'. En düşük emekli aylığı alan 5 milyon insan var. 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselttiniz, öyle mi? Bunun için mi açık tutuyorsunuz bu Meclis'i, bunun için mi bu turuncu koltuklarda oturuyorsunuz? İşsiz sayısı 12 milyon arkadaşlar, 12 milyon. Türkiye'nin en klasik sektörü olan tekstili bu memlekette tutamadınız, tekstil Mısır'a kaçtı. İnsanlar ürettiğine, üreteceğine bin pişman oldular. Yoksulluk almış başını gidiyor. Dünyada tarımın başladığı toprakları bütün tarım ürünlerinde dışarıya net bağımlı hale getirdiniz, çiftçinin yaşı 58, çiftçi iflas ediyor. Gıda enflasyonunda memleketi dünyanın 5'inci ülkesi haline getirdiniz, mutfakta çorba kaynamıyor. Peki, bütün bunlara karşılık ne yapıyorsunuz? 2 trilyon 740 milyar lirayı gözünüzü kırpmadan faize veriyorsunuz."

USTA: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA AYNI NOKTADAYIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından oluşturulan grup yönetimine başarı dileklerini ileterek, CHP'de yeni görev alan grup başkanvekilleri ve grup yönetimini de tebrik etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usta, AK Parti Sözcüsü, bakanlar ve TBMM Başkanı'nın süreç boyunca aynı tutumu ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Gerek Parti Sözcümüz gerekse bakanlarımız gerekse Meclis Başkanımız Terörsüz Türkiye konusunda her zaman kararlılıkla aynı söylemleri ve aynı doğruları konuşmuştur. Bugün de yine aynı noktadayız, değişen hiçbir şeyimiz yoktur" diye konuştu. Şahin Usta, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dileğimiz ve temennimiz, ülkemizin ve bölgemizin geleceği açısından önemli bir süreç olan Terörsüz Türkiye sürecinin hakkıyla tamamlanması, ülkemizin ve bölgemizin daha da güvenli daha da huzurlu bir ortam haline gelmesine vesile olmasıdır. Tarihin yanlış tarafında bulunmayı tercih edenlere saygı duyuyor ve onların yorumlarını kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Az önce şehit ve gazilerimizle ilgili birtakım düzenlemelere ihtiyaç olduğundan bahsedildi. Biz bu konuyla ilgili uzun süredir Milli Savunma Komisyonumuzun da başkanlığında kıymetli vekillerimizle çalışmalarımızı yapıyoruz ve tamamladık. Bugün itibarıyla da bu konuyla ilgili, şehit ve gazi haklarının yeniden düzenlenmesi ve haklarının iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi de imzaya açmış bulunuyoruz. Dileğimiz ve temennimiz Meclisimizin bu konudaki sorumluluğunu da yerine getirerek yasalaşmasını sağlamak ve bekleyen şehit yakınlarımıza ve gazilerimize her türlü iyileştirmeyi en kısa sürede sunabilmeyi de arzu ediyoruz."