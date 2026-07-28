TBMM'de Yeni Parti ve Oturma Düzeni - Son Dakika
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TBMM'de Yeni Parti ve Oturma Düzeni

TBMM\'de Yeni Parti ve Oturma Düzeni
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YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM'de geçici oturma düzeni belirlenerek grup sayısı 7'ye yükseldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün YENİ Parti ile CHP parti yöneticileriyle görüştükten sonra Genel Kurul'da oturma düzenini belirledi. Kurtulmuş, partilere gönderdiği yazıda "TBMM'de temsil edilen siyasi parti grubunun 7'ye çıkması üzerine Genel Kurul'da oturma düzeninin yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

"DEM PARTİ'NİN KULLANDIĞI ÖN SIRADAN BİRİ CHP'YE TAHSİS EDİLDİ"

Kurtulmuş, "Başkanlık Divanı'nda bu konuda bir karar alınıncaya kadar geçici olarak siyasi parti gruplarının Genel Kurul'da oturma düzeninin, ön sıralar ile arka sıraların mevcut yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak DEM Parti'nin mevcutta kullandığı iki ön sıradan birinin CHP Grubu'na tahsis edileceğini" bildirdi.

İŞTE YENİ OTURMA DÜZENİ

Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın oturuşuna göre en solda AK Parti olmak üzere sırasıyla YENİ Parti, DEM Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grupları şeklinde belirlendiği kaydetti.

Kaynak: ANKA

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