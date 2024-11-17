TBMM\'de Yoğun Gündem

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta AK Parti'nin ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik torba kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul'da ve komisyonlarda gündem yoğun olacak.

Genel Kurul 19 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

Torba kanun teklifiyle kaymakam adaylarının mesleğe alınma ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esaslarının, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamına alınması ve mülki idare amirlerinin İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları ile diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerinin, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda geçen hizmet süresi hesabına dahil edilmesi düzenleniyor. Ayrıca, mülkiye müfettişlerinin kimler arasından atanacağı ve teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerinin mülkiye müfettişleri tarafından yerine getirileceğinin hüküm altına alınması ve yetkilerinin düzenlenmesi öngörülüyor.

Bekçiler üst araması yapabilecek

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma koşulları, görev ve yetkilerinin düzenlendiği teklifte bekçilerin; kişilerin yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişiler üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilmesinin ve araçların dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilmesinin önü açılıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündem

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, salı günü Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, perşembe günü Dışişleri Bakanlığı, cuma günü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

İhtisas komisyonlarında gündem

TBMM'de ihtisas komisyonlarında da çalışmalar yapılacak. Salı günü Dilekçe Komisyonu İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplanacak. Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK ile Prof. Dr. Aysun Doğan sunum yapacak.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu İslamafobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu da perşembe günü toplanacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "İslamofobi ve Irkçılık" konusunda sunum gerçekleştirecek.

Grup toplantıları

TBMM'de Salı ve Çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.