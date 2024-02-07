TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslim edilmek üzere olduğunu bildirdi

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutların yaklaşık 75 bininin depremin yıl dönümde teslim edilmek üzere olduğunu, afetlere dirençli Türkiye oluşturma konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay ve komisyon üyelerinden oluşan heyet, iki gün sürecek temasları ve 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Oktay, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda heyet adına yaptığı konuşmada, Londra'daki faaliyetlerinin parlamenter diplomasi boyutunda olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin İngiltere ile çok farklı sektörlerde ve her düzeyde temasının olduğunu vurgulayan Oktay, "(İngiltere) Önemli ticaret partnerlerimizden birisi ve siyasi anlamda da aslında gerek bölgede Türkiye'nin coğrafyasında gerekse uluslararası alanda birçok alanda da iş birliklerimizin olduğu bir ülke." dedi.

Bu nedenle, TBMM'deki tüm komisyonlar ve iki meclis arasındaki ilişkilerin son derece yoğun olduğunun altını çizen Oktay, heyetin bu bağlamda iki gün boyunca Londra'da temaslarda bulunacağını kaydetti.

Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle başta olmak üzere yine Dışişleri Komitesi Başkanı Alicia Kearns'le görüşmemiz olacak. Sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buradaki temsilcileriyle, Birleşik Krallık Parlamentosu'ndaki Türkiye Dostluk Grubuyla, bazı gölge kabine üyeleriyle yoğun görüşmelerimiz var. Gerek Avam Kamarası gerek Lordlar Kamarasından vekillerle görüşmelerimiz olacak. Dolayısıyla, birçok konuda hem siyasi parlamentolar arası ilişkilerde hem ekonomik konularda hem savunma ve güvenlik boyutunda, hem de bölgesel ve küresel boyutta devam eden sorunlarla alakalı, buna Gazze'de devam eden İsrail'in katliamları başta olmak üzere yine Rusya, Ukrayna ve bölgemizdeki devam eden birçok sorunlar dahil bütün bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunma fırsatımız olacak. Değerlendirmelerimiz olacak. Dolayısıyla yoğun bir program bizi bekliyor. Tüm temsilcilerimizle ve vekillerimizle birlikte buradayız. Hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Türkiye'nin çıkarları için buradayız."

"Biz Türkiye olarak, hep birlikte Türkiye'yiz"

Oktay, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, yaklaşık 120 bin kilometrelik çok büyük alana yayılan ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha geniş bir coğrafyayı kapsayan bu yıkıcı depremin birinci yıl dönümünün yaşandığını dile getirdi.

Bu depremlerde çok büyük kayıpların olduğunu söyleyen Oktay, "Şahsım ve heyetimiz adına tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Bu tür yıkım ve acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye olarak, hep birlikte Türkiye'yiz. O gün de hep birlikte tekrar Türkiye olduk. Gerek Ankara merkezde gerek sahada Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) başkanlığında tüm kabinemiz yine başta olmak üzere yine meclisteki arkadaşlarımız buna dahil, siyasi partilerimiz aynı şekilde yerel yönetimlerimiz, mülki idaremiz, sivil toplum örgütlerimiz, milletimiz hep birlikte tek yürek olduk. Dolayısıyla, o günden bugüne yaraları bu kadar kısa dönemde, çok büyük yıkımın sonucunda oluşan bu yaraları yine hep birlikte tek yürek halinde sarmaya çalışıyoruz ki bugün itibariyle (depremin) yıl dönümünde 75 bine yakın konutu artık teslim etmek üzereyiz. Afetlere dirençli Türkiye'yi oluşturmaya kararlıyız ve bu depremlerden aldığımız en büyük ders de öncekilerden çok daha farklı olarak siyaset üstü bir ders çıkarmış olduk ve hükümet, parlamento, siyasi partiler olarak artık afetlere dirençli bir Türkiye, sadece deprem olarak da değil, bunu bütün Türkiye genelinde her türlü afet, buna sel dahil veya diğer anlamdaki nükleer ve kimyasal ve diğer boyuttaki afetler de dahildir. Dirençli bir Türkiye, hazırlıklı bir Türkiye'yi oluşturmayla alakalı da kararlıyız. Böyle bir kararlılık oluştu. İnşallah bu kararlılık sonuna kadar devam eder."

Oktay, Türkiye'nin yerel yönetimlere ilişkin seçim arifesinde olduğuna işaret ederek, bu süreçte de ana gündemin bu konu olmasının, Türkiye açısından da sevindirici olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle, geçen yılki depremlerden ders çıkarıldığını gördüklerini belirten Oktay, "Ana konulardan, yani farklı siyasi grupların birlikte rekabet edebileceği alanlardan birisi haline dönüşmüş durumda. 'Ben daha iyisini yaparım, afetlere hazır bir şehri inşa ederim.' noktasına gelen bir Türkiye ve seçimlerde de ana konunun bu olmasını pozitif olay olarak görüyorum." diye konuştu.

Oktay, konuşmasının sonunda Türk halkının Miraç Kandili'ni tebrik etti.