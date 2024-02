TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay: Türkiye kendi tezlerini savunacak güçtedir

Güncel

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Biz şuna samimi olarak inanıyoruz; Türkiye, dünyanın her noktasında, her ortamda ve her yerde kendi tezlerini sonuna kadar savunacak ve kendi tezlerini ifade edecek güçtedir, kudrettedir, başı diktir." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret eden Oktay ve Komisyon üyelerinden oluşan heyet, 2 gün süren temaslarının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, Komisyon adına yaptığı konuşmada, Londra'da yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, ziyaretin ilk gününde İngiltere Parlamentosunda temaslarda bulunduklarını, ikinci gün de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

İlk toplantıyı Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ile yaptıklarını ve son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Oktay, görüşmede Gazze konusunun da gündeme geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gazze konusundaki sorunların çözümüyle alakalı birçok konuda ortak hareket edileceğimiz bir fırsatı gördük. Zaten bunu da Türkiye'de ilgili birimlerimizle de Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bunları hemen paylaşıyoruz, paylaşacağız. Dolayısıyla orada katliama, soykırıma giden bir gelişmenin önüne geçebilme adına bir ortak alan varlığını gördük."

"İsrail'in katliamlarıyla alakalı birçok konu aslında gündemimizdeydi"

Oktay, daha sonra Dışişleri Komitesi Başkanı Alicia Kearns'le görüştüklerini ve kendisiyle birçok konuyu değerlendirme fırsatı yakaladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yine bölgede aslında farklı alanlarda, farklı görüşler var olsa bile konuştuğumuz zaman o farklı görüşlerden ortak noktalara ulaşılabileceğini gördük. Dolayısıyla orada da yine birçok konuda ortak hareket edebileceğimizle alakalı, bunlar Rusya-Ukrayna arasında devam eden kriz veya Suriye'de güneyimizde devam eden sorunlar, göç sorunu dahil ve yine İsrail-Filistin arasında devam eden İsrail'in katliamlarıyla alakalı birçok konu aslında gündemimizdeydi."

Oktay, bu görüşmenin akabinde Birleşik Krallık Parlamentosundaki Türkiye Dostluk Grubu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dostluk Grubu ile bir araya geldiklerini anlattı.

Bu iki görüşmede de Kıbrıs meselesinin çözülmesi ve ambargoların kaldırılması konularını ele aldıklarını belirten Oktay, öte yandan İsrail saldırılarının durdurulması ve bölgedeki krizin boyutunun azaltılması noktasında ortak noktaların olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Oktay, görüşmelerde, Türkiye'nin yaklaşımı ve tutumunu da değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu parlamenter diplomasi boyutunda Türkiye'nin İngiltere'yle olan ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerine verdiğimiz katkı çerçevesinde bunu değerlendirmemiz lazım. Zaten bu ilişkiler tekrar dönüp hükümet nezdinde de yine yapılan çalışmalara katkı verecektir." diye konuştu.

Ziyaretin ikinci gününde de düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Oktay, tüm siyasi parti gruplarından milletvekilleriyle Türkiye'nin tezlerini anlatma fırsatı bulduklarını söyledi. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz şuna samimi olarak inanıyoruz; Türkiye, dünyanın her noktasında, her ortamda ve her yerde kendi tezlerini sonuna kadar savunacak ve kendi tezlerini ifade edecek güçtedir, kudrettedir, başı diktir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak da hep onu söyledik. Türkiye artık sadece bölgesinde değil, global boyutta da sorunlara çözüm üreten, üretebilecek kapasitede olan bir ülke. Dolayısıyla görüşlerine değer verilen bir ülke. Biz de bunları Türkiye'nin görüşleri olarak paylaştık ve dediğimiz gibi farklı sesler olarak da bunu ifade etme fırsatı bulduk.

Aslında bu, Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışanlara da güzel bir mesaj oldu diye düşünüyorum. Eğer demokrasinin tanımını istiyorlarsa, bundan daha iyi bir demokrasi tanımı olmaz diye düşünüyorum. Çok farklı görüşlerin aynı ortamda resmi bir delegasyonda ifade edilebilmesi konusu…Belki birçok Batılı ülke de dahil demokrasinin beşiği olduğunu ifade eden birçok ülke de bunu yapabilmenin mümkün olmadığını aslında biz biliyoruz, görüyoruz. Farklı bir ses çıktığında dahi parlamentoda ceza verilmesi, uzaklaştırılması veya çocuğunun okuldan atılmasına kadar olayları son dönemde Filistin-İsrail olayında yaşadık. Dolayısıyla bunu yansıtma fırsatımız oldu."

"Büyükelçimize ve konsoloslarımıza yürekten teşekkür ediyorum"

Oktay, Londra Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) de ziyaret ettiklerini ve burada çok farklı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşme fırsatı bulduklarını kaydetti.

İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun sorunlarının gündeme geldiği ve bu sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Oktay, dayanışma içerisinde hareket edildiğinde sorunların çözülebileceğini gördüklerini dile getirdi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Ben tekrardan sizlerin şahsında Komisyonumuzdaki tüm değerli arkadaşlarımıza, Büyükelçimize (Osman Koray Ertaş), konsoloslarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Burada şuna da şahit olduk; Büyükelçimizin ve konsolosluklarımızın da ne kadar vatandaşlarımızla iç içe olduğunu görmekten de son derece mutlu olduk. Ben aldığımız teşekkürleri bu vesileyle de kamuoyumuza, Büyükelçiliğimize ve Dışişleri Bakanlığımıza da iletmiş olmak isterim. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."