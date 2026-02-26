TBMM Genel Kurulu... Ak Partili Güneş ile CHP'li Karaoba Arasında "Uşak" Tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba arasında Uşak'a yapılan yatırımlar konusunda tartışma yapandı. Güneş, Karaoba'ya "Uşak ilimize yapılacak yatırımları sen hiç kafana takma. Sen git Uşak Belediye Başkanı'nın gazinosunda çalışan kadınları gece yarısı Uşak Belediyesi'nin arabalarıyla evlere nasıl servis yapıldığını sor" dedi. Karaoba da "Madem belden aşağı vuruyorsun, eşin nerede çalışıyor" diye sordu. Güneş ise "Burasının döner sermayesi düşük olduğu için kimse Meclis Hastanesi'ne gelip çalışmak istemiyor ve özveride bulunuyor, çalışıyor" yanıtını verdi.

Güneş'ten Karaoba'ya: "Yüzün kızarmazsa vatandaşların orada ne zorluklar çektiğini sor"

Gündem dışı söz alan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yerinden yaptığı konuşmasında, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'ya yönelik "Dün TBMM Genel Kurulu'nda Uşak ilimize son 23 yılda yapılan yatırımlar hakkında söz aldım. Vatandaşlarımızı bilgilendirdim. Konuşmamdan sonra Uşak'ımızda devam eden yatırımlar hakkında bir milletvekilinin yalan yanlış bilgilerle konuştuğunu duydum. Kim bu adam diye baktığımda Uşak ilimize Elmalıdere Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımına engel olan Uşak Belediyesi'ne ait sadece 120 metrelik isale hattını bir yılda 20 metre ileriye taşıtamayan etkisiz ve şehre faydasız biri olduğunu fark ettim. Uşak ilimize yapılacak yatırımları sen hiç kafana takma. Sen git Uşak Belediye Başkanı'nın gazinosunda çalışan kadınları gece yarısı Uşak Belediyesi'nin arabalarıyla evlere nasıl servis yapıldığını sor. Çanlıtabakhanesinin sokakları çamurdan geçilmiyor. Yüzün kızarmazsa vatandaşların orada ne zorluklar çektiğini sor. Utanmazsan bir yıldır uğramadığın Dikilitaş Mahallesi'ne sor. Sor da görelim bakalım adam mısın, değil misin" ifadelerini kullandı.

Karaoba: "Madem belden aşağı vuruyorsun, eşin nerede çalışıyor?"

Sataşma gerekçesiyle söz alan CHP'li Karaoba, 30 yıllık hekim olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"25 yıldır Uşak'ta hizmet ediyorum. 'Yalan yanlış bilgi' diyor ya soruyorum. Hizmet hastanesi olmayan illerden bir tanesi. Ulubey kendi yolunu bitirebildin mi? '5 milyon stent' dedim. 'Bu yıl basın önünde bağımsız kurumlarla denetleyelim' dedim. 'Liyakatsız atama' dedim. Sayın İsmail Güneş'in yalanlarını yapsak Ulubey Yolu biter. Burnunun uzamasıyla Ulubey Yolu biter. Kendi yolunu üç dönemdir bitiremeyen kişi bugün kardiyoloji bölüm başkanı arıyor. 'Dört tane kardiyolog eksik' diyor. İsmail Güneş, tek kişi göğüs kalp damar ameliyatı yapıyor. Baş hekimlik de yaptım. Çıkıp buradan bol keseden atma. Yaptıklarım diyorsun iki tane hastaneyi yıktın tek hastane haline getirdin. 1100 yatağı indirdin 800 yatağı. İnsanlar Afyon'a gidiyor. Kütahya'ya gidiyor. Bu senin utancındır. Boru yaptıramamışım. Senin sağlık müdürün dedi ki 'ben yaptıracağım'. Belediye orada başvurursun birlikte gider yaptırırız. 'Hızlı tren bitecek' dedin, çıktın cumhurbaşkanını bile yalanladın. Ulaştırma Bakanı '2027' diyor. Sen '2028' dedin. 2014'te 'Gökkaya Barajı bitecek' dedin. Şimdi diyorsun ki, 'projeye aldık.' 'Üç yıl önce müjde hastane var' dedin. 'Şimdi yatırım projesini aldık' dedin. Bak Sayın İsmail Güneş, herkes yaptığı hizmeti anlar. Öyle mi söylüyorsun? Madem belden aşağı vuruyorsun, eşin nerede çalışıyor? Benim eşim Uşak'ta çalışıyor. Evet, Ağaoğlu Lisesi'nde çalışıyor. Senin eşin nerede çalışıyor? Hizmet mi diyorsun? Tıp Merkezi yaptım, yaklaşık 100 milyon değerinde Uşak'a hizmet veriyorum. Benim başım dik, alnım açık. Buyur soru önergesi verelim."

Güneş: "İnsan kendi ilindeki şehri sahte belgelerle bunlara şikayet etmez"

AK Partili Güneş, "Önce diyorki, '5 milyonluk stent ile ilgili tarihi geçmiş stentler var' Bunu tespit eden kim? Uşak İl Sağlık Müdürlüğü. Bunun miktarı ne kadar? 800 bin lira. Müfettişi çağıran kim? Uşak Sağlık Müdürlüğü. Ne diyor Ali Karaoba? 'Tarihi geçmiş stentler neler var' diyor. Sunduğu belgede ne var? '2015 yılı' diyor. Tarihi geçmişten. Peki kardiyoloji merkezi Uşak'ta ne zaman açıldı? 2015 Haziran'da başladı. ya alır almaz tarihi geçmiş bu kadar arkadaşlar. Bu verdiğin belge sahte, sahte, sahte..." diye tepki gösterdi.

"İnsan kendi ilindeki şehri sahte belgelerle bunlara şikayet etmez" diyen Güneş, şöyle konuştu:"

"Diyorsun ki, 'bir tane kalp damar var.' Altı tane kalp damar var. Yedi tane kardiyoloji uzmanı var. Gelelim eşime... Ben sana söyleyeyim. Burada isteyen herkes Meclis Hastanesi'ne gelebilir. Özellikle bir yerde gelir. Maaşı yüksek bir yer değil ve sonra buradaki personellere sorun. Eşimden memnun olmayan bir kişi varsa desin ki 'eşin burada kendine kıyak çekiyor ve avantaj sağlıyor, çalışmıyor' ve ben onu memurluktan istifa ettireceğim. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Burasının döner sermayesi düşük olduğu için kimse Meclis Hastanesi'ne gelip çalışmak istemiyor ve özveride bulunuyor çalışıyor. Günde kaç tane hasta bakıyor sen biliyor musun? Biliyor musun? Sordun mu hiç personele? Memnun mu değiller? Böyle bir seviye olabilir mi?"