Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "fon vurgunu" ile ilgili milletvekillerinin araştırılması önergesinin AK Parti tarafından reddedilmesine tepki göstererek "Ben fonda param olmadığını biliyorum. Siz neyden çekindiniz?" diye sordu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 70 günü aşkın süredir fon vurgununun konuşulduğunu ancak tek bir ismin açıklanmadığını söyledi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise "O listedeki hırsızlara kol kanat germek için çaba gösteriyorsunuz" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, muhalefetin gündeme getirdiği liste tartışmasına ilişkin, "CHP ve YENİ Parti'nin bu liste meselesini diğer muhalefet partileriyle oturup kendi aralarında bir sonuca bağlamalarını ve iftirayla hiç kimseyi karalamamalarını" istedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı. Buldan'ın gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine söz vermesinin ardından siyasi parti temsilcileri gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun Meclis Genel Kurulu'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı konuşmasının ardından İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve YENİ Parti Grup Başkanvekilleri Akbaşoğlu'na cevap vermek için yeniden söz aldı.

Grup Başkanvekillerine söz vermeden önce TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, AK Partili Akbaşoğlu'nun konuşmasında geçen bazı ifadelere yönelik uyarıda bulundu.

BULDAN'DAN AKBAŞOĞLU'NA: ŞU TABİRLERİ BİRAZ ÇALIŞIN DERİM

Grup başkanvekillerine söz vermeden önce Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Akbaşoğlu'nun konuşmasında kullandığı bazı ifadelere tepki gösterdi ve Akbaşoğlu'na hitaben şöyle konuştu:

"Sayın Akbaşoğlu... Şu tabirleri biraz çalışın derim. Örneğin 'karı' ne demek ya? Örneğin 'hanım' ne demek? Siz kendinize 'erkeğim' diyorsunuz değil mi? 'Ben erkeğim' diyorsun. Biz de diyoruz ki biz kadınız. Nokta. Kadın, biz kadınız, bu kadar."

POYRAZ: İKİ AYDIR BİR ALLAH'IN KULU 'ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE' DEMİYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Akbaşoğlu'nun konuşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, iktidarın fon soruşturmasına ilişkin tutumunu eleştirdi. Poyraz, Akbaşoğlu'nun konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfta bulunmamasına da dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Sayın Akbaşoğlu'nu yaklaşık 15 dakikadır, 20 dakikadır dinlemelere doyamadım. Öncelikle bu nefis hitabından dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir bakış açısı; tekrar teşekkür ediyorum. Bugünüme güneş gibi doğdunuz, İYİ Parti'nin amblemi gibi. Ancak konuşmasının sonunda Sayın Akbaşoğlu siyasi kariyerinin en büyük hatasını yaptı. 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde' demeyi unuttu."

Poyraz, bu ifadelerin iktidarın iletişim politikası açısından önemli olduğunu belirterek "6 yıldır, 7 yıldır her cümlenin başına ve sonuna 'Sayın Erdoğan'ın liderliğinde ve onun kararlılığında' cümlesi ekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiği günden beri her cümlenin başına 'Sayın Erdoğan'ın kararlılığında ve liderliğinde' deyip, iki aydır fon krizi çıktığı günden beri bu kelamı etmemek..." dedi.

Poyraz, fon soruşturması kapsamında milletvekillerinin araştırılması için verdikleri önergenin AK Parti tarafından reddedildiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Ben dün burada dedim ki: 'Verdik bir önerge, milletvekillerini araştıralım.' dedik. Hep beraber 'Hayır.' dedi Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben fonda param olmadığını biliyorum. Siz neyden çekindiniz? Neyden çekindiniz de 'Hayır.' dediniz? Çok kolaydı ya; elinizi kaldıracaktınız, araştırılacaktınız, aklanacaktınız. Ben kendimden eminim. Abdestimden de namazımdan da şüphem yok. Siz kendi derdinizi bile çözemiyorsunuz, memleketin nasıl derdini çözeceksiniz?"

SARI: SİZ 18 GÜNDE FATMA BETÜL SAYAN'I ÇIKARDINIZ

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı da Akbaşoğlu'nun konuşmasını eleştirerek, fon soruşturması kapsamında kamuoyuna açıklanmasını istedikleri isimler ve soruşturmanın seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sarı, Akbaşoğlu'nun 18 günde yasa çıkarıldığı yönündeki sözlerine ilişkin, "Şimdi, '18 günde yasa çıkardık.' diye bahsediyor. Siz 18 günde Fatma Betül Sayan'ı çıkardınız, başka bir şey çıkarmadınız. Bugün savcılık açıklama yaptı, yüzde 90'ını tamamladı. Niye yüzde 10'unu tamamlayamadı? Çünkü sizin siyasilerinize elleyemiyor" dedi.

Soruşturmayla ilgili iddialara yanıt verilmesini isteyen Sarı, "Siyasi olarak bu işin içine bulaşmış olan kim varsa çıkıp açıklayın. Yarım saat konuşup hiçbir şey söylememek nedir ya? Şu Meclis'in, şu milletin zamanına yaptığınız ayıptır, günahtır, zulümdür. Burada somut bir şey soruluyor size. 241 tane milletvekili, savcı, hakimden bahsediliyor, validen bahsediliyor. Kararname açıklıyorsunuz; kimi niye kızağa çektiniz, sebeplerini açıklayın" diye konuştu.

Sarı, belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden de iktidara tepki göstererek şöyle konuştu:

"Mafyalardan bahsediyorsunuz, her yer mafya. Hangi kurumda bir mafya yok? Belediyeler diyorsunuz, hadi hodri meydan! Bütün bunların 600 tanesi AKP'li belediyelere. Kaç tanesi tutuklandı? Kaç tane AKP'li belediyenin soruşturmanın sonucunda tutuklama oldu? Bir örnek verir misiniz? Raporu çıkarır mısınız? Ama Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olduğunda tek tek tutukluyorsunuz."

Sarı, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin de eleştirilerde bulunarak, Tekirdağ'da belediyede yürütülen işlemlerin ardından bir belediye başkanına rozet takıldığını söyledi. Sarı, "Müfettişler, KOM bilgisayarlara el koyuyor, evraklara el koyuyor. Siz bunu nezaretten alıp rozet takıp başarıdan bahsediyorsunuz. Nezaretten çekip aldığınız, tehdit edip derdest edip rozet taktığınız belediye başkanlarıyla gurur mu duyuyorsunuz? Soruşturalım, bütün belediyeleri soruşturalım. Hep birlikte burada bir komisyon kuralım Sayın Akbaşoğlu, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

KOÇYİĞİT: SİZ KADIN DÜŞMANI BİR İKTİDARSINIZ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Akbaşoğlu'nun kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki konuşmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, iktidarın kadın politikalarını eleştirerek şöyle konuştu:

"Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şimdi Sayın Akbaşoğlu bir saat değil beş bin saat de konuşsa biz AKP'nin iktidarının kadına yönelik politikalarına ve uygulamalarına bakıyoruz. Bugün 25 Kasım; kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Valiliği'nin örneğin yasaklama kararı var. Lütfen bir söz söylesin. Hani o güzel güzel güya, 'Biz, biz, biz.' diye anlatıyor ya; ben söyleyeyim, siz kadın düşmanı bir iktidarsınız."

Koçyiğit, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Siz kadına yönelik şiddetle mücadele gününde kadınların önüne polis barikatı kuran bir iktidarsınız. Siz 2025 yılında 294 kadının ölümüne, erkekler tarafından katledilmesine göz yuman bir iktidarsınız. Siz şiddet sonucunda, şüpheli ölüm sonucunda 297 kadının şüpheli ölümünü araştırmayan iktidarsınız. Siz kadınların nafaka hakkına göz koyan iktidarsınız. Siz kadınları makbul olan ve makbul olmayan diye bölen bir iktidarsınız" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, iktidarın bürokratik atamalarını da eleştirerek, bazı valilerin geçmiş görevleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Koçyiğit, "Vali diye atadıkları kim biliyor musunuz? Eski Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı. Kaymakamlık yapmış mı bir gün? Yok. Mülki idare amirliğinden geliyor mu? Yok. Devlet deneyimi var mı? Yok. Ne olmuş? Oradan istisnai kadroya alınmış, oradan hop gitmiş Kilis'e vali olmuş" dedi.

"ERDOĞAN'IN KORUMASI RAMAZAN KARABÜK'E VALİ ATANDI"

Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma teşkilatında yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal'ın Karabük'e vali olarak atandığını belirterek, "Bu halkın çocukları niye okuyor? Niye mülkiyeyi bitiriyor? Birine koruma olsunlar, bir yere gitsinler AKP'ye üye olsunlar, ondan sonra zaten makamları hızlı hızlı çıkarlar" diye konuştu.

Fon soruşturmasına da değinen Koçyiğit, "70 günü aşkın süredir biz burada fon vurgununu konuşuyoruz, tek bir isim açıklamadılar. Muhalefet açıkladı, gazeteciler açıkladı, ifşa oldular. İfşa olanlar şimdi teker teker istifa ediyorlar. Ya bir çıkıp söylesinler Hayati Yazıcı niye istifa etti? Affını da istemedi ha, bildiğiniz istifa etti" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, Akbaşoğlu'nun 25 Kasım dolayısıyla yaptığı konuşmanın kullandığı ifadeler nedeniyle kadınlara yönelik şiddet içerdiğini savunarak "Bugün Sayın Akbaşoğlu kadına yönelik şiddetle mücadele gününde bizzat kullandığı kavramlarla, uzun uzun anlattığı şeylerle bize şiddet uygulamıştır. Açık ve net söylüyoruz, şiddete maruz kalıyoruz" dedi.

EMİR, ERDOĞAN'IN KADINLARA İLİŞKİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de Akbaşoğlu'nun fon soruşturması hakkındaki tutumunu eleştirdi. Emir, soruşturma kapsamında açıklanmasını istedikleri listenin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek "O liste önünüzde duruyor, o listeyi açıklamamak için kırk türlü takla atıyorsunuz. İfşa olanlar, bizim söylediklerimizin, basının, muhalefetin söylediği siyasiler istifa ettiler. Sadece sizin genel merkezinizden iki genel başkan yardımcısı istifa etti" diye konuştu.

Emir, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte kadınlara ilişkin yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Erdoğan'ın 2016 yılında söylediği belirtilen, "Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun, özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır, eksiktir, yarımdır" sözlerini aktaran Emir, bu yaklaşımın kadın cinayetlerinin arkasındaki nedenlerden biri olduğunu savundu.

Erdoğan'ın 2014 yılında yaptığı belirtilen, "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir. Tabiatları, bünyeleri, fıtratları farklıdır. Kadınların ihtiyacı olan şey eşitlikten ziyade eşdeğer olabilmektir" açıklamasını da hatırlatan Emir, 2015 yılında kadın ve erkek eşitliği ile annelik üzerine yaptığı başka bir konuşmayı da aktardı. Emir, "İşte biz diyoruz ya kadın cinayetleri siyasidir, kadın cinayetlerinin arkasında yatan kök nedenler sizin çarpık anlayışınızdır diyoruz ya, işte bunu kastediyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda iktidarın hem kadın politikalarına hem de fon soruşturmasına ilişkin tutumunu eleştiren Emir, "Burada ya yarım saat konuştunuz, bir buçuk saat konuşun, bir gün boyunca konuşun, biz buradayız. Bu ciddi konuyu konuşmaya hazırız. Ama gürültüyle ama bağırarak ne kadın cinayetlerinin arkasındaki o örümceklenmiş düşüncenizi ve düşünce yapınızı saklayabilirsiniz, ne de bu fon hırsızlığının içerisindeki aktif katkınızı gizleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU: NE BORSADA NE FONDA BİR KURUŞUM YOK

Muhalefet grup başkanvekillerinin eleştirilerinin ardından yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Kılık kıyafeti sebebiyle okulundan, memuriyetinden, kamu görevinden atılan on binlerce 28 Şubat mağduruna haklarını biz iade ettik. Kız çocuklarının okullaşma oranlarında yaşanan ciddi artış, kadınların iş gücüne katılım oranlarının sürekli yükselmesi, siyasette ve bürokraside kadınların daha fazla pay sahibi olması, ülkemizdeki öğretmenlerin yüzde 60'ının, akademisyenlerin yarıdan fazlasının, üniversitede öğrencilerin yüzde 51'inin kadınlardan oluşması aslında işte bizim yasakçı zihniyete karşı verdiğimiz mücadelenin yıllar içerisinde oluşan semerelerinin birkaçıdır" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini belirten Akbaşoğlu, "Kadın düşmanı olup kadınlardan yana gibi görünenlerden olmadık. Bizim için kadınlar baş tacıdır. Bitti. Bunu biz kendi tabirlerimizi, Anadolu insanımızın tabirlerini kadın olarak, erkek olarak, çocuk olarak, büyükanne, büyükbaba olarak 86 milyon insanımızın ortak dilini benimseyen bir yapıdayız. Biz kadına şiddete sıfır tolerans tanıyan bir zihniyetin yansımalarını ortaya koyuyoruz. Bunda da asla geri adım atmayacağız" dedi.

Fon soruşturmasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Akbaşoğlu, şahsının fon veya faizle ilişkisinin bulunmadığını belirterek, "Ben de Muhammed Emin Akbaşoğlu olarak kendimden elhamdülillah eminim; ne borsada ne fonda bir kuruşum yok. Faizle de hiçbir ilişkim olmamış. Bugüne kadar hiçbir şekilde kredi de kullanmış değilim" dedi.

Fon soruşturması için araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeye neden ret oyu verdiklerini açıklayan Akbaşoğlu, araştırma komisyonlarının çalışma süresinin dört ay olduğunu, raporlamayla birlikte sürecin beş-altı ayı bulduğunu söyledi. Akbaşoğlu, "Bizim 6 ay bekleyecek zamanımız yoktu dedim. 18 günde fonla ilgili olağanüstü tasfiyeyi öne alan ve bütün mağdurların mağduriyetini gidermeye dönük kanunu 18 gün içerisinde getirip yasalaştırdık. 445 bin insanın ödemesini yaptık. Devlet Denetleme Kurulu da derhal idari soruşturmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"CHP VE YENİ PARTİ, FON LİSTESİ MESELESİNİ MUHALEFET PARTİLERİYLE OTURUP BİR SONUCA BAĞLASIN"

Akbaşoğlu, fon soruşturması kapsamında kamuoyunda gündeme gelen liste tartışmasına ilişkin CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamalarını aktardı. Öztrak'ın listeye ilişkin farklı açıklamalar yapıldığını söylediğini belirten Akbaşoğlu, "Ben bu konuda CHP ile YENİ Parti'nin bu liste meselesini diğer muhalefet partileriyle oturup kendi aralarında bir sonuca bağlamalarını ve iftirayla hiç kimseyi bu konuda karalamamalarını gerektiğini söylüyorum. Yargıyla ilgili tutuklamaların yapıldığı ve sonuna kadar gidildiği de malumunuzdur. Listelerle ilgili gereken yapılmaktadır, yapılıyor ve yapılacaktır. Bundan kimsenin ama kimsenin şüphesi olmasın" dedi.