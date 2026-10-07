TBMM Genel Kurulu... İskender Bayhan\'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'a: Bu ülkenin işçileri, emekçileri size niye güvensin?

(TBMM) - EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bilgilendirmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin işçileri, emekçileri size niye güvensin? Bunun yanıtını bu ülkenin milyonlarca işçisi, emekçisi bekliyor sizden ve bu Genel Kurul'da bu yanıtı vermediniz" dedi. Bayhan, emekçilere "Emeğinizin, alın terinizin karşılığını insanca çalışmak ve yaşamak istediğinizde karşınıza çıkıp 'Kaynak yok', 'Ekonomi batar' diyenlerden hesap sorun" diye seslendi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları söz aldı. Grubu bulunan siyasi partilerin konuşmalarını tamamlamasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, grubu olmayan bir milletvekiline söz verdi.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a seslenerek "Bu ülkenin işçileri, emekçileri size niye güvensin? Bir zamanlar emekçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelip, sonradan görme saray yönetiminin içerisinde, saray burjuvazisinin zeki ve kararlı bir siyasetçisi ve yüksek bürokratı olduğunuz için mi güvensin? Niye güvensin? Bunun yanıtını bu ülkenin milyonlarca işçisi, emekçisi bekliyor sizden. ve bu Genel Kurul'da bu yanıtı vermediniz" dedi.

Bayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunarak "'Bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer, evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlere, yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden, alttaki alt yöneticilere geçer. Oradan da halka yansır' İşte olan budur, ol hikaye bu kadardır" diye konuştu.

Bayhan, sermaye ve kapitalizm üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak "Sermayenin ve kapitalizmin karşısında beyinlerini ve ruhlarını kara, ranta, faize kiralamış olanların, teslim etmiş olanların kimseye ahlak ve hukuk dersi vermeye hakkı yoktur. Bunu yapamazsınız. Oralardan ahlak ve hukuk dersi çıkaramazsınız. Vermeye kalkarsanız da o burjuvazinin, sermayenin ahlakı ve hukuku olur, onu yapıyorsunuz. Kapitalizmin, sermayenin ahlakı olur, hukuku olur, onu yapıyorsunuz. Ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

"BORSALAR BANKALAR MİLYONLARCA EMEKÇİNİN KANINI EMEN VAMPİRLER OLARAK TARİH SAHNESİNE ÇIKMIŞTIR"

Borsa ve bankalara ilişkin eleştirilerini sürdüren Bayhan, "Borsalar, bankalar milyonlarca emekçi yurttaşımızın kanını emen vampirler olarak tarih sahnesine çıkmıştır, öyle çalışmaktadır ve siz de onun başı, kolu, bacağı olarak buna 'tüt' dediniz, 'tüt' demeye devam ediyorsunuz. Vahşi kapitalizme abdest aldırıp aklamaya çalışıyorsunuz. Bunu bu ülkenin işçi ve emekçileri kabul etmeyecek. Bu tutumunuzun mutlaka ve mutlaka hesabını soracak bir siyasetin tarafı olarak sizleri görecektir. O siyasetin tarafı olarak görecektir" diye konuştu.

"BİR KUPON KESME İŞİYLE MEMLEKETİ VE HALKI SOYUP SOĞANA ÇEVİREN DÜZENİ KUTSAL KILAMAZSINIZ"

Bayhan, iktidara yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bir kupon kesme işiyle memleketi ve halkı soyup soğana çeviren düzeni kutsal yapamazsınız, kutsal kılamazsınız. Kutsal aileniz ve kutsal devletiniz sömürerek, soyarak, çalarak, çırparak edindiğiniz servetlerin bayraklarında dalgalanıyor. O bayrakları indirmek bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin boynunun borcu olsun. Bizim boynumuzun borcu olsun."

"'KAYNAK YOK, EKONOMİ BATAR' DİYENLERDEN HESAP SORUN"

Bayhan, konuşmasının devamında asgari ücretlilere, emeklilere, emeklilik mağdurlarına, kamu işçilerine ve emekçilerine, kredi mağdurlarına, küçük üreticilere ve köylülere seslenerek şu ifadelere yer verdi:

"Milyonlarca asgari ücretliye seslenmek istiyorum. Milyonlarca emekliye seslenmek istiyorum. Emeklilikte bugün bizi ziyaret eden, yıllardır kapıları aşındıran, Mecliste milletvekillerinin odalarını aşındıran emeklilik mağdurlarına, bir günle 20 yıl kaybeden milyonlara seslenmek istiyorum. Milyonlarca kamu işçisine ve emekçisine, toplu sözleşme döneminde şimdi insan gibi yaşayacak ücret ve çalışma koşulları isteyen kamu işçilerine ve emekçilerine seslenmek istiyorum. Kredi mağdurlarına, kredilerini ödeyemeyen milyonlarca soyulan bu ülkenin işçisine, küçük üreticisine, emekçisine, köylüsüne seslenmek istiyorum. Yoksul köylülerine seslenmek istiyorum. Emeğinizin, alın terinizin karşılığını insanca çalışmak ve yaşamak istediğinizde karşınıza çıkıp 'Kaynak yok' diyenlerden, 'Ekonomi batar' diyenlerden hesap sorun, hesap sorun, hesap sorun! Fabrikalarınızda hesap sorun! Emekçi semtlerinizde hesap sorun! Okullarınızda, üniversitelerinizde hesap sorun! Sanayi sitelerinizde hesap sorun! Her gün kapısından açlık sınırının altında ücretlerle çalışmak için girdiğiniz o tezgahların, o atölyelerin, o fabrikaların içinde hesap sorun, birleşin!"

"BU ÜLKEYİ ANCAK VE ANCAK SİZ DÜZLÜĞE ÇIKARABİLİRSİNİZ"

Bayhan, konuşmasının sonunda işçi ve emekçilerin mücadelesine vurgulayarak "Ancak ve ancak bu ülkeyi siz düzlüğe çıkarabilirsiniz. Bakınız, ancak ve ancak sizlerin iş, ekmek ve özgürlük mücadelesi bu ülkeyi düzlüğe çıkarabilir. Ancak ve ancak bu çürümüş düzeni siz temizleyebilirsiniz. Sizlerin birliği, dayanışması, mücadelesi temizleyebilir. Onun için size muhtacız, bu ülke size muhtaç" dedi.