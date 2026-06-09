Atatürk Orman Çiftliği'nde 'rant' tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Atatürk Orman Çiftliği'nin talan edildiğini belirterek "Atatürk Orman Çiftliği, cumhuriyetle hesaplaşma mekanı haline dönüştürüldü. Gelinen noktada, Ankara halkının 801 milyon dolarına mal olan ANKAPARK gibi, izinsiz olarak inşa edilen ve milyonlarca dolar harcanan Cumhurbaşkanlığı sarayı gibi yapılarla Atatürk Orman Çiftliği'nin en az yüzde 50'si orman vasfını yitirdi. AKP iktidarı Atatürk Orman Çiftliği'ni rant alanına açtı" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine altıncı maddeden devam edildi.

TAHTASIZ: AKP İKTİDARI, ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'Nİ RANT ALANINA AÇTI

Kanun teklifinin altıncı maddesi üzerine verilen önerge için söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Atatürk Orman Çiftliği'nin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını çok önemsediklerini belirterek "Peki, özellikle bu iktidar döneminde 'Atatürk Orman Çiftliği yönetimi Ata'mızın mirasına sahip çıktı mı?' diye bir soru yöneltmek gerekiyor. Tam aksine, Cumhuriyetin kurucusu, kurucu mekanı olan Atatürk Orman Çiftliği hukuksuz biçimde talan edilerek cumhuriyetle hesaplaşma mekanı haline dönüştürüldü. Cumhurbaşkanlığı sarayı gibi devasa bir alanla başlayan bir inşaat, ANKAPARK gibi Ankara halkının parasını hiç eden ucube bir projeye bu iktidar döneminde göz yumuldu" dedi.

Atatürk Orman Çiftliği'nin büyük ölçüde betona boğulduğuna dikkat içeken Tahtasız, "Gelinen noktada, Ankara halkının 801 milyon dolarına mal olan ANKAPARK gibi, izinsiz olarak inşa edilen ve milyonlarca dolar harcanan Cumhurbaşkanlığı sarayı gibi yapılarla Atatürk Orman Çiftliği'nin en az yüzde 50'si orman vasfını yitirdi. AKP iktidarı Atatürk Orman Çiftliği'ni rant alanına açtı. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki talan bununla da sınırlı kalmadı. AKP Hükümetinin eski Sağlık Bakanı, hastaneler patronu önce Ankara Garı'nın tarihi binalarını aldı, şimdi de Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde yeni bir hastane inşaatına başladı. Üstelik bu alan, tarihi ve doğal sit alanı olmanın ötesinde askeri güvenlik bölgesi. Bu bölgenin, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin yasal koruma statüsü iktidar eliyle bir kenara bırakılarak, korunan bu topraklar resmen açık ihalelerle satılıyor" diye tepki gösterdi.

ÇALIŞKAN: BU YASA TEKLİFİ BİR TARAFTAN BELEDİYELERİ SINIRLAMAK BİR TARAFTAN DA CEZA VERME YASASIDIR

Yeni Yol Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da söz konusu kanun teklifinin çiftçinin hiçbir sorununu çözmeyeceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Ama ne getirecek Devlet Su İşleri (DSİ) ile ilgili yasa maddesi? DSİ'ye ait herhangi bir yerde bir kaza olursa DSİ'nin uzaktan yakından olay mahalliyle hiçbir ilgisi yoktur. DSİ'ye ait yollar varsa belediyelerindir. DSİ tesislerinin içinde yüzmek isteyen vatandaşlarımız için tel, çit, üst geçit, altyapı, ne yapılması lazımsa belediye yapacak. Anlaşılan, AK Parti çöküşünün farkında, hiçbir dönem belediyeyi kazanamayacağını düşünüyor. Burada belediye değil, aynı zamanda o belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlar cezalandırılıyor. Yani DSİ bürokratları elbette zırha bürünmeli ama bunu sadece götürüp başka yerlere, yerel sorumlulara devrederseniz bunun bir anlamı olmaz ve bugün aynı şeyi Atatürk Orman Çiftliğinde de görüyoruz. Bir taraftan Mehmet Şimşek dakika başı yeni formüller üretip vergi talep ediyor ama bu yasada ne var? Atatürk Orman Çiftliği vergide emlak vergisinden muaf, vergi affı gelecek, harçlardan muaf; bir vatandaşla mahkemelik olursa, tek taraflı, Orman Çiftliği lehine düzenleme var, tazminatın tümünden kurtulacak. Bu yasa aynı zamanda bir taraftan belediyeleri sınırlamak olduğu gibi bir taraftan da ceza yasasıdır."

PARLAK: HES'LERDEKİ DENETİM FAALİYETLERİ YALNIZCA ŞİRKETLERİN İNSAFINA BIRAKILACAK

Yedinci madde üzerine verilen önerge için konuşan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, söz konusu maddenin hidroelektrik enerji santrallerinde (HES) can ve mal güvenliğine yönelik denetimleri yeniden düzenlediğini belirterek "HES'leri işleten şirketlere ek yaptırımlar getiriliyor. Şirketleri denetim altına alan olumlu bir düzenleme gibi görünse de aslında öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu maddenin iki temel sorunundan biri HES'lerdeki denetim faaliyetlerinin yalnızca şirketlerin ve sermayenin insafına bırakılıyor olmasıdır. Düzenlemedeki en önemli ikinci sorun ise doğanın sermayenin hizmetine verilmesinin normalleştirilmesidir. Türkiye'nin yer altı ve yer üstü zenginliklerine birer meta olarak bakmaktan artık vazgeçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

KIŞ: TESİS DSİ'NİN, SORUMLULUK NEDEN BELEDİYENİN?

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, DSİ'nin sorumluluğundaki barajlar, sulama kanalları, isale hatları ve diğer su yapılarının güvenliğiyle ilgili yükümlülükleri belediyelere ve il özel idarelerine devrettiğini kaydederek iktidarın merkezi yönetimin sorumluluğunu yerel yönetimlerin üzerine yıkmaya çalıştığını söyledi.

Riskin DSİ'nin faaliyetlerinden doğacağını ama sonuçlarını belediyelerin üstleneceğine dikkati çeken Kış, "Hukuki sonuçları da mali sonuçları da tazminat risklerini de yerel yönetimlerin omzuna bırakıyorsunuz. Bu tesislerin sahibi de işletmecisi de teknik sorumlusu da DSİ'dir. Buna rağmen bugün bu sorumluluğu belediyelere devretmeye çalışıyorsunuz. Bu düzenleme görev paylaşımı değil, açık bir sorumluluk transferidir" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da kanun teklifinin 14. maddesinin kabul edilmesiyle 1 ile 15'inci maddelerini kapsayan ilk bölümün oylamasının tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Tekin, kanun teklifinin kalan maddelerini görüşmek için 10 Haziran Çarşamba günü 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.