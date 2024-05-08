TBMM Genel Kurulu'nda Söz Verme Tartışması - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Söz Verme Tartışması

TBMM Genel Kurulu\'nda Söz Verme Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında 'söz verme' tartışması yaşandı. Sakık, Biçer Karaca'nın kendisine söz hakkı vermediği gerekçesiyle eleştirerek 'Bize karşı düşmanca bir tavır içinde olmayın ben kendi hukukumu savunuyorum. Siz benim sözümü gasp ediyorsunuz bana haksızlık ediyorsunuz' dedi. Biçer Karaca ise 'Yaşamım boyunca kimseye düşmanlık etmedim. Şiarım barıştır, insanlıktır. Sayın milletvekilinin düşmanca tavır diye nitelendirmesini asla kabul etmem' diye karşılık verdi.

08.05.2024 23:48  Güncelleme: 00:05
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(ANKARA)- TBMM Genel Kurulu'nda, bugün TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında 'söz verme' tartışması yaşandı. Sakık, Biçer Karaca'nın kendisine söz hakkı vermediği gerekçesiyle eleştirerek "Bize karşı düşmanca bir tavır içinde olmayın ben kendi hukukumu savunuyorum. Siz benim sözümü gasp ediyorsunuz bana haksızlık ediyorsunuz" dedi. Biçer Karaca ise "Yaşamım boyunca kimseye düşmanlık etmedim. Şiarım barıştır, insanlıktır. Sayın milletvekilinin düşmanca tavır diye nitelendirmesini asla kabul etmem" diye karşılık verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında "söz verme" tartışması yaşandı. Sakık, uluslararası sözleşmelerin görüşmeleri sırasında kürsüye çıktıktan sonra Biçer Karaca'ya dönerek "Bugün 1 dakikalık söz istedim sizden, içtüzüğe göre sataşmadan söz verebilirdiniz, herkese verdiniz" dedi. Biçer Karaca ise "Genel Kurul'a hitap eder misiniz, sitemi ayrıca iletirsiniz" diye karşılık verdi.

"Bize karşı düşmanca bir tavır içinde olmayın ben kendi hukukumu savunuyorum. Siz benim sözümü gasp ediyorsunuz bana haksızlık ediyorsunuz" diyen Sakık, salona dönerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SİZİN BU DÜŞMANCA TAVIRLARINIZDAN DA YORULDUK"

"Yorulduk, Anayasa'dan da içtüzükten de sizin bu düşmanca tavırlarınızdan da yorulduk. Burada bize sataşmalar, haksız uygulamalar var. Bayrakla bir sorunumuz olmadığını biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Ama sizin trolleriniz gidip Mardin, Diyarbakır Belediyesi'nde trollük yapıyor."

"SİZİ TEMİZ BİR DİLLE KONUŞMAYA DAVET EDİYORUM"

Sakık'ın süresi dolduktan sonra mikrofonun açılmasını bekledi. Biçer Karaca da devam etmek isterse süre vereceğini belirterek mikrofonu açtı.  Sakık, "Herkese veriyorsunuz bana karşı böyle davranmayın, davranırsanız siz altında kalırsınız. Haksızlık yapmayın biz kimseye boyun eğmeyiz. Varsa bir hesabınız benimle hesaplaşın" ifadelerini kullandı. Biçer Karaca ise "Sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum" tepkisini gösterdi. "Ben de sizi adil ve adaletli olmaya davet ediyorum" diyen Sakık, konuşmasını tamamlamadan kürsüden indi.

Ardından Biçer Karaca şunları söyledi:

"DÜŞMANCA TAVIR NİTELEMESİNİ KABUL ETMEM, İSTEYEN HERKESE KURALLARA GÖRE SÖZ VERDİM"

"Yaşamım boyunca kimseye düşmanlık etmedim. Şiarım barıştır, insanlıktır. Sayın milletvekilinin düşmanca tavır diye nitelendirmesini asla kabul etmem. Özellikle de tüm milletvekili arkadaşlarımıza talep ettikleri takdirde TBMM'nin konuşulacak, istişare edilecek yer olduğunu söyleyerek hiçbir şekilde söz haklarına bir kısıtlama getirmedim. Ancak TBMM'de, yönetiminde yol gösterici olan, bağlayıcı olan kuralları vardır, yasaları vardır, bu Anayasa ve İçtüzük'tür. İçtüzüğü uygulamaktan dolayı da 'düşmanca' denilmesini asla kabul etmek mümkün değildir. Başkanlık Divanı'na yönelik tavrı da asla kabul etmediğimizi ve bir daha tekrar edilmemesini özellikle bu kürsüden talep ediyorum, rica ediyorum, istirham ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda Söz Verme Tartışması - Son Dakika

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