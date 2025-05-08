TBMM Genel Kurulu... Necmettin Çalışkan: Ne Acıdır Ki Şu Meclis Hep Halkın Gündeminde Olmaması Gereken Konularla Meşgul Ediliyor

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda asılsız çağrı ve ihbarlara cezaların artırılmasını da içeren Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Ne acıdır ki şu Meclis hep halkın gündeminde olmaması gereken konularla meşgul ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda emekli cumhurbaşkanı ne kadar maaş alacak onu tartışıyorduk bugün getirilen kanunun da özü şu; kamu denetçisinin maaşı ne olacak, baş denetçinin özlük hakları ne olacak, savunma sanayisi başkanı ne olacak. Bürokratik oligarşiyi güçlendirmeye yönelik sadece onların taleplerini karşılayan bir yasa" dedi. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de " Ekrem İmamoğlu'nun sesi kısıldığında aslında halkın sesi kısılmış olur" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) hükümlere ilişkin düzenlemeler içeren "200 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ikinci bölümü üzerine görüşmeler devam ediyor.

"Yasada şaşırmadığımız tek bir şey var; bu yasada da halk yok"

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi:

"Ne acıdır ki şu Meclis hep halkın gündeminde olmaması gereken konularla meşgul ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda emekli cumhurbaşkanı ne kadar maaş alacak onu tartışıyorduk bugün getirilen kanunun da özü şu; kamu denetçisinin maaşı ne olacak, baş denetçinin özlük hakları ne olacak, savunma sanayisi başkanı ne olacak. Bürokratik oligarşiyi güçlendirmeye yönelik sadece onların taleplerini karşılayan bir yasa. Bununla beraber çalışanlar arasına fitne tohumu ekecek olan merkez- taşra ayrımı da bu yasayla birlikte geliyor. Kamudaki bütün kesimler mağduriyet içerisinde. Burada personel kanunu getirilirken düzgün bir personel rejimi değişikliği yapılması gerekirdi ama sadece üst düzey yöneticilerin maddi problemlerini çözelim bitsin deniliyor. Yasada şaşırmadığımız tek bir şey var; bu yasada da halk yok, emekçiler yok, kamu çalışanları yok hiçkimse yok. "

"Yasa dışılığı yasallaştırmaktan başka işlerimiz olmalı bizim burada"

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ise şu ifadelere yer verdi:

"Gayri meşruluğu meşrulaştırmak ya da yasa dışılığı yasallaştırmaktan başka işlerimiz olmalı bizim burada. Gariban ve ezilen bir millete vekalet ediyoruz. 2024 verilerine göre 29 milyon yoksulu olan bir milletin vekilleriyiz. Ucuz simit için bile saatlerce kuyruklarda beklemek durumunda olan asillerin vekilleriyiz. En düşük 55 bin lira olması gereken açlık sınırının altında emekli maaşına mahkum olan asillerin vekilleriyiz. 500 bin öğretmen atama bekliyor ama 15 bin atama yapılacağı açıklandı. Sadece 2024'te 90 bine yakın çocuğun cinsel istismarı suçu işlendi. Gözü dönmüşçesine vatanlarında tutsak edilen gençlerimizin vekiliyiz. Bedenleri üzerinden tahakküm kurulmak istenen, her gün yeni bir saygısızlığın hedefi olan kadınlarının vekiliyiz biz.

"Ekrem İmamoğlu'nun sesi kısıldığında aslında halkın sesi kısılmış olur"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer şu ifadeleri kullandı:

Türkiye demokrasi adına kapkara bir süreç yaşıyor. Taraflı yargı iktidarın kılıcı olmuş önüne geleni doğruyor. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal edilmesi ardından hiçbir hukuki gerekçeye dayanmayan bir soruşturmayla tutuklanması ve şimdi de X hesabına erişim engeli getirilmesi. İşte bu kadar korkuyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Sandık gelecek ve siz tarihin çöplüğüne gideceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemek için her türlü hukuksuzluğa başvuruyorsunuz. Demokrasimizin geldiği bu vahim noktayı özgürlüklerin nasıl adım adım budandığına şahit oluyoruz. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına mahkeme kararıyla getirilen kısıtlama aslında bu ülkede sadece bir belediye başkanına değil milyonlarca yurttaşın bilgi alma hakkına da doğrudan bir müdahaledir. Bu karar, yargının nasıl siyasallaştığının; adaletin nasıl araçsallaştığının en çarpıcı örneklerinden biridir. Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun oyuyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Onun sesi kısıldığında aslında halkın sesi kısılmış olur."

"Meclis'in 6 ayda yapması gereken işi biz bir ay içinde yapmak zorundayız"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise şunları söyledi:

"İki haftadır bu torba yasayı tartışmaktayız. Dün Plan ve Bütçe komisyonunda 19 maddelik bir torba yasa geldi, haftaya 30 küsur maddelik bir torba yasa daha gelecek. Bunların hepsi aynı mahiyette. Yani normalde Meclis'in 6 ayda yapması gereken işi biz bir ay içinde yapmak zorundayız. Bu kanun hükmünde kararnamenin iptal edildiği tarih yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl boyunca hiçbir şey yapmadık son bir ayda burada düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bu maddeleri noktasına virgülüne dokunmadan komisyondan ve Genel Kurul'dan geçirdiğimi zaman Anayasaya aykırılık ortadan kalkıyor mu? Kalkmıyor elbet."