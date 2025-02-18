TBMM Grand Kartal Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda Afad Yetkilileri Sunum Yapacak - Son Dakika
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TBMM Grand Kartal Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda Afad Yetkilileri Sunum Yapacak

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TBMM Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangını Araştırma Komisyonu 25 Şubat Salı günü saat 15.15'te toplanacak ve yangına müdahale eden ilk kurumlardan biri olan AFAD'ın yetkililerini dinleyecek.

18.02.2025 18:54  Güncelleme: 19:39
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(TBMM) -  TBMM Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangını Araştırma Komisyonu 25 Şubat Salı günü saat 15.15'te toplanacak ve yangına müdahale eden ilk kurumlardan biri olan AFAD'ın yetkililerini dinleyecek.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangını araştıracak TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, bugün AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Komisyon çalışma usulü ve takviminin görüşüldüğü toplantıda komisyonun 25 Şubat Salı günü saat 15.15'te yeniden toplanmasına ve AFAD yetkililerinin toplantıda dinlenmesine karar verildi. Komisyon üyesi vekiller; İçişleri Bakanlığı'nın ön inceleme raporunu hazırlayan müfettişlerini, Bolu Belediye Başkanı ve itfaiye sorumluları, Kültür ve Turizm Bakanı ve bakanlık yetkilileri, İl Özel İdare yetkilileri, bilirkişiler ile akademisyenlerin de komisyonda dinlenmesini istedi. Komisyon üyeleri ayrıca en kısa süre içinde yangının yaşandığı bölgede incelemeler yapmak üzere Kartalkaya'ya gidilmesi gerektiğini de belirtti.

Komisyon Başkanı Altınok, toplantının başında yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara şifa dileyerek şunları söyledi:

"Maalesef 78 tane insanımızın hayatına mal olan, günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği bu menfur olayla alakalı hem tespitler yapacağız hem de bir daha böyle menfur olaylar yaşanmaması için bundan sonraki süreçte ne gibi tedbirler alınabilir, ne gibi yasal düzenlemeler yapılabilir, kurumların, kuruluşların veya bu gibi işletmelerin sahiplerinin topyekün 85 milyon insanın ne gibi tedbirler alarak buna benzer olayların bir daha yaşamaması için gayretleri nasıl gösteririzin burada 3 ay boyunca çalışmasını yapacağız. Hepimizin yüreği yandı, hepimiz oradaki evlatlarımızın, insanlarımızın çığlıklarıyla kendi evlatlarımız, anne-babalarımız karşısında neler hissedeceksek onu hep beraber yaşadık.

"Heyet olarak Kartalkaya'ya gidip yerinde de inceleme yapmak istiyoruz"

Bu üzerinde siyaset yapılabilecek bir konu değil. Hepimizin ortak sorumluluğu, ortak acısı, ortak kederi. Bir daha tekerrür etmemesi için bu ve benzeri olayların memleketimizde bir daha yaşanmaması için neler yapılabileceğini çok değerli, konusunda uzman milletvekili arkadaşlarımızla beraber, yeri geldiğinde ilgili kamu ve kuruluşları ile STK'larla beraber, bu işin uzmanı sivil toplumda ve üniversitelerimizde bu işin eğitimini almış hocalarımızı da dinleyerek sonuçta hem TBMM'ye hem de yürütme organına buradan memleketin faydasına olabilecek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını sağlayabilecek tedbirlerin neler olabileceği noktasında bir rapor hazırlayıp sunacağız. Burası ceza mahkemesi değil, suçlu veya suçsuzları tespit etme yeri değil. 'Olayın nasıl meydana geldiğini, kurum ve kuruluşların bu olayın meydana gelme noktasındaki eksiklikleri veya fazlalıkları, yapabildikleri ve yapamadıkları nelerdirin tespitini yapabilmek. Sonuçta da bir daha bu gibi olayların meydana gelmemesi için ne gibi tedbirler alınabilirin tartışmasını yapacağız. Daha sonraki süreçte olayın vehametini, oluş şeklini ilgili kurum ve kuruluşlarımızdaki kişilerden dinledikten sonra heyet olarak da hep beraber Kartalkaya'ya gidip yerinde de inceleme yapmak istiyoruz."

"Canlarını kaybedenlerimizin yakınlarının da önemle beklediği hala bir sonuç yok ortada"

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, yangın faciasıyla ilgili İçişleri Bakanı'nın sözünü hatırlatarak sorumlulara ilişkin hala bir sonuç ortaya çıkmadığını söyledi. Çorabatır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Heyetimize düşen önemli bir görev; olayın aydınlatılması ve orada yaşananlar, bununla ilgili olan sorumluların aydınlatılması ve bundan sonra olacaklarla ilgili alacağımız, dinleyeceklerimizden çıkacak sonuçlara göre alacağımız tedbirler olacak ki bu çok önemli çünkü benim incelediğimde bundan sonra yapacaklarımız için çok önem arz etmekle birlikte, burada olanları hakikaten açığa çıkarmamız lazım vicdanen.

Şu ana kadar kamuoyunu da rahatsız eden, insanlarımızın da vatandaşlarımızın da canlarını kaybedenlerimizin yakınlarının da önemle beklediği hala bir sonuç yok ortada. Sayın İçişleri Bakanımız on gün içinde bu konuyla ilgili tespit yapılabileceğini söylüyordu, hiç olmazsa ön raporun çıkacağını söylüyordu ama yok. Bilirkişi raporlarına siz de şahit oluyorsunuz, biz de görüyoruz, gerek internet üzerinden gerek yazılı basın üzerinden gerek bize gelen raporlar üzerinden baktığımızda çok değişik şeyler var ama orada bir gerçek var, bu gerçeği de hep beraber burada tartışabilmemiz için, şu ana kadar olan tüm ifade tutanakları -kim varsa, nasıl yaptıysa- oradaki tespitler, oradaki yapılan denetlemeler, benim söylediğim kanun maddeleri içinde, itfaiye yönetmeliği dahil, yatırım, işletmeler sınıflandırma formu var, uluslararası yangın yönetmeliği var; bunların hepsini bir araya toplayıp oradakilerle birleştirebilirsek oradaki yaşananları daha iyi değerlendirebilme imkanımız bulunacaktır, sonuca daha rahat gidebileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Grand Kartal Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda Afad Yetkilileri Sunum Yapacak - Son Dakika

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