TBMM Komisyonu Şanlıurfa'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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TBMM Komisyonu Şanlıurfa'da İncelemelerde Bulundu

TBMM Komisyonu Şanlıurfa\'da İncelemelerde Bulundu
15.06.2026 12:03
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Okul saldırılarının ardından TBMM Komisyonu Şanlıurfa'da inceleme yapmak üzere toplandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası kurulan TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve 18 komisyon üyesi Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile görüşen milletvekilleri, daha sonra bir toplantı gerçekleştirdi. Komisyon üyelerinin yarın sabah Siverek ilçesine giderek, saldırının yapıldığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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