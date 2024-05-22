TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve eğitim alanındaki iş birlikleri ele alındı. Özer ayrıca, Azerbaycan'ın önemli şehitliklerini ziyaret etti.

22.05.2024 15:22
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Özer, TBMM heyetiyle geldiği Bakü'de, Azerbaycan Milli Meclisini ziyaret etti. Heyet, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Gafarova görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye'nin Türk devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır" ifadesini hatırlatan Gafarova, bu hususta parlamentolara da büyük görev düştüğünü vurguladı.

TBMM ile Milli Meclis arasındaki ilişkilere değinilen görüşmede, parlamento komisyonları ve dostluk grupları arasındaki ilişkilerin de önemli olduğunu söyledi.

Eğitim alanındaki iş birliklerinin konuşulduğu görüşmede, yeni eğitim döneminde faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin gençlerin daha iyi eğitim almasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Özer ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Vekili, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Adil Aliyev, Bilim ve Eğitim Komisyonu Başkanı Bahtiyar Aliyev ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov'la da görüştü.

Özer, şehitlikleri ziyaret etti

Özer, beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri ile Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarının bulunduğu Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Özer, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Özer, çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

Özer'e, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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