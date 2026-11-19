Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Milletimizin vicdanının sesi" diye tarif ederek Meclis'in Filistin konusundaki güçlü ve kararlı duruşunu övdüğünü hatırlatarak, "Sağ olun ama milletimiz de, onun sesi Meclisimiz de sizden ve üyesi olduğunuz Kabineden güçlü ve kararlı duruş görmek istiyor, çok açık, çok net. Trump'ın, sadece isminde barış olan, Barış Kurulu'nda Netanyahu'yla yan yana durmakta neden ısrar ediyorsunuz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşları Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

ÖZCAN: MEKKE ANLAŞMASINDA TÜRKİYE'NİN ÜSTLENECEĞİ SORUMLULUKLAR BELİRSİZDİR

YENİ Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'na değinerek, "Anlaşmanın ikinci maddesi ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Bu maddeye göre taraflardan birine saldırı yapılırsa diğer ülkelerin birbirlerine yardım etmesi taahhüt altına alınmıştır. Ancak bu yardımın kapsamı açık değildir, Türkiye'nin üstleneceği sorumluluklar belirsizdir. Özellikle Mehmetçiğimizin yurt dışına gönderilmesi son derece riskli bir meseledir. Buradan uyarıyoruz. Türkiye komşularının iç işlerine karışmamalıdır. Kahraman askerlerimiz Yemen çöllerine gönderilmemelidir. Dış politikamız İsrail ve Amerika'nın bölgesel hesaplarına göre düzenlenemez. Bu kriz ortamında dengeli ve akılcı bir dış politika izlenmelidir" dedi.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Özcan, Libya ile Deniz Yetki Antlaşması imzalandığını ve bunun önemli bir anlaşma olduğunu kaydetti. Özcan, "Ancak haklarımızın sahada korunması da önemlidir, Yunanistan'ın Ege adalarında askeri faaliyetleri sürüyor. Son olarak, Sisam Adası'nda Yunanistan'ın yeni İHA üssü kuracağı haberleri basına yansımıştır. Doğu Akdeniz'deki elektrik kablosu projesinde Yunanistan'ın tahrik edici politikaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

"ABHAZ PASAPORTU SEYAHAT BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMELİ"

Özcan, "Abhazya yaklaşık otuz yıldır abluka altında yaşamaktadır. Türkiye'de 1 milyondan fazla Abhaz kökenli vatandaşımız vardır. Ancak bu vatandaşlarımız Abhazya'daki akrabalarına ne yazık ki ulaşamıyor. Çünkü Türkiye ve Abhazya arasında doğrudan deniz veya hava ulaşımı bulunmamaktadır. Abhazya'yla ticaretimiz 1 milyar doları aşmıştır. Ancak aileler kavuşamıyor, insanlar sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamıyor, dilini ve kültürünü yaşayamıyor. Talebimiz açıktır. Türkiye ve Abhazya arasında eskiden olduğu gibi doğrudan deniz ve hava yolu ulaşımı sağlanmalıdır. Abhaz pasaportu seyahat belgesi olarak kabul edilmelidir. Karşılıklı seyahat için düzenlemeler yapılmalıdır. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstererek Türkiye'deki Abhazların aile bağlarını ve kültürlerini yaşatma taleplerine kulak verilmelidir" ifadelerini kullandı.

DERİCİ: ADALET BAKANLIĞI'NIN YÖNTEMLERİ SİZİN BAKANLIĞINIZI BİRE BİR ETKİLİYOR

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Türkiye'nin jeopolitik önemini ve stratejik kapasitesini tartışmadığını ancak stratejik öneme sahip olmak ile güvenilir bir ortak olarak kabul edilmek aynı şey olmadığına işaret etti. Derici şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birincisi coğrafyanızın ve imkanlarınızın, ikincisi devlet yönetimindeki tutarlılığınızın sonucudur. Muhalif siyasetçilerin, gazetecilerin ve seçilmiş belediye başkanlarının uzun süre tutuklu kalması, televizyon kanallarının yönetimine müdahale edilmesi ve seçimle kazanılan belediyelerde siyasi iradenin değişmesi uluslararası muhataplarımız açısından münferit gelişmeler olarak görülmüyor. Adalet Bakanlığı'nın yöntemleri sizin bakanlığınızı bire bir etkiliyor, zira ülke itibarımız zedeleniyor. Aynı şekilde, kötü yönetilen bir ülke ekonomisi de bakanlığınızı direkt ilgilendiriyor.

Yaşadığımız gelişmeler, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün sorgulanmasına neden olan bir bütünün parçaları olarak değerlendiriliyor. Tutuklama cezalandırma yöntemine dönüştüğünde ve seçmenin iradesi fiilen karşılıksız bırakıldığında artık yalnızca davaları değil devletin hukukla kurduğu ilişkiyi tartışıyoruz. Nitekim, 4 Kasım'da yayınlanan Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu'nda da demokratik standartlar, yargı bağımsızlığı ve temel haklara ilişkin ciddi değerlendirmeler yer alıyor.

İktidarın dış politikasına yönelik görüşlerimizi, eleştirilerimizi, değerlendirmelerimizi TBMM Genel Kurulu'nda zaman zaman dile getiriyoruz. Örneğin, en son Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la iyi ilişkiler geliştirmesinin, savunma sanayisinde iş birliği yapmasının önemli olduğunu ifade etmiştik. Ancak iş birliği geliştirmekle başka devletlerin güvenlik sorunlarına ilişkin askeri sorumluluk üstlenmek aynı şey değildir. Suudi Arabistan'ın, İran ve Yemen bağlamındaki güvenlik hesaplarıyla Türkiye'ninkiler aynı değildir. Pakistan'ın Hindistan'la ilişkilerinden kaynaklanan riskleri de kendiliğinden Türkiye'nin güvenlik önceliği haline gelmez. Anlaşmanın onaylanması doğrudan asker gönderme kararı olmayabilir ancak bugün kabul ettiğiniz askeri yükümlülüklerin yarın doğurabileceği siyasi baskıları yok sayamazsınız. Hükümetler ve bölgesel dengeler değişebilir, devlet adına üstlenilen yükümlülüklerin sonuçları ise devam eder."

"YABANCI MUHATAPLARINIZA NASIL AÇIKLIYORSUNUZ"

Bir ülkenin uluslararası itibarı ve dış politikasının güvenilirliğinin o ülkenin demokrasi ve hukuk devleti anlayışından bağımsız değerlendirilmeyeceğini dile getiren Derici, "Bu çerçevede, muhalif siyasetçilerin, gazetecilerin, seçilmiş belediye başkanlarının ve belediye bürokratlarının uzun süre tutuklu kalmasını, tutuklu yargılamanın giderek esas haline gelmesini yabancı muhataplarınıza nasıl açıklıyorsunuz? Hukukun üstünlüğü ve demokratik standartların dış politika güvenilirliğimizi doğrudan etkilediği açıktır. Türkiye'nin iç politikasında yaşanan gelişmelerin uluslararası ilişkilerimize ve diplomatik itibarımıza yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz" dedi.

GÖKÇEN: 'BEKİR USTA KARARI' DEDİĞİNİZDE SİZE 'KAVALA NE OLDU' DİYE SORUYORLAR, SONRA EL SIKIŞIP 'TÜH' DEYİP YOLUNUZA DEVAM EDİYORSUNUZ

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen konuşmasına, Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'nın, "Sağlıklı yaşayabileceğim yılların önemli bir kısmını cezaevinde geçirmiş oldum. Maruz kaldığım adaletsizlikten ders çıkartılabilirse bu benim için teselli kaynağı olacak" sözlerini aktararak başladı. Kavala'nın haksızlığa uğradığını söylerken sadece kendi görüşünü ifade etmediğini dile getiren Gökçen, AİHM'in kararlarına dayanarak söylediğini, başka kararlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay kararlarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un, "AİHM de Amor da haddini bilsin" açıklamasını hatırlatan Gökçen, bu açıklamada Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmayı düşündüğünü tüm muhataplarına seslenerek söylediğini belirtti. Gökçen şöyle konuştu:

"Dışişleri bu konularda topu Adalet Bakanlığı'na atıyor, Adalet Bakanlığı da size atıyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde bu konu ne zaman gündeme geldiyse hep bunları yaşadık, insanların hayatı üzerinde top çevriliyor Sayın Bakan. Ayrıca, uygulanmayan bir mahkeme kararı diğer kararların da uygulanmaması için bir destekleyici gerekçe oluyor. Mesela sabahki konuşmanızda Yunanistan'la ilişkilerin ne kadar geliştiğini söylüyorsunuz ve şu ifadeleri kullanıyorsunuz, 'Batı Trakya ile On İki Adalardaki soydaşlarımızın haklarına halel getirecek adımlar karşısında da kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz'. Nasıl bir kararlı duruş mesela? Türkler dernek kurabilmeye başladı mı, kimlikleri tanınıyor mu, eğitim önündeki engeller kalkıyor mu yoksa söyleyip geçiriyor muyuz?

Yunanistan'daki Türklerin hangi haklarını kazanmalarını sağlayabildiniz? Bekir Usta Karar Grubu'nun uygulanmasını bile sağlayamadığınız gibi Yunanistan Lozan'ı Türklerin hakkını ihlal etmek için çarpıtarak kullandığında Lozan'a sahip çıkarak doğrusunu anlatmaktan da geri duruyorsunuz çünkü iktidarınız Lozan Antlaşması'nın adını anmaktan hoşlanmıyor. Siz 'Bekir Usta kararı' dediğinizde size de 'Kavala ne oldu' diye soruyorlar, sonra el sıkışıp 'Tüh' deyip yolunuza devam ediyorsunuz.

Sayın Bakan, ideolojik tercihleriniz Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişiyor. Türkiye'yi Avrupalıların o çok değerli hayatlarının tadını kaçıracak mültecilerden, teröristlerden, saldırganlardan koruyacak bir tampon olarak pazarlıyorsunuz. ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'Demokrasi sizin neyinize? Size hayırsever monarşi iyi gider' şeklinde haddini aşan açıklamalarına karşı bir cevap bile vermiyorsunuz; Tom Barrack ulus devletleri tehdit olarak gördüğünü söylüyor, ona da bir cevap vermiyorsunuz. Mekke Anlaşması'ndan o dönemde Meclisimizin bile haberi yok, Pakistan biliyor, Suudi Arabistan biliyor, Meclislerinden geçiriyor. Bu anlaşma kapsamında ABD Başkanı'na 'Türk askeri Yemen'e gitsin, ister misiniz' diye soru soruluyor, Trump diyor ki, 'Erdoğan çok yakın arkadaşım, istersem o beni kırmaz'. Bu soruyu soran muhabirin kanalına hemen kayyum atanıyor.

"BU TOPRAKLARDA NE HİKMETSE TRUMP'IN İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"

Bu topraklarda ne hikmetse Trump'ın istemediği hiçbir şey olmuyor Sayın Bakan. Tom Barrack halinden gayet memnun, Avrupa da çok memnun; üyelikten vazgeçmiş tam da demokrasiyi yalnızca kendisi ve kendi çıkarları için isteyen Avrupa'nın işine gelecek şekilde değerlerden uzaklaşmış, demokrasi iddiası olmayan, elindeki coğrafi konumu ve jeopolitik gücü pazarlayan ve kendi içinde denetim mekanizması da olmayan bir kişisel ilişki var karşısında. Güvenlik ihtiyacını giderecek yol arayan için, gayet iyi bir yol tabii ki. Bir meşruiyete ihtiyaç var kuşkusuz. Cumhurbaşkanı adayı çıkana diploma iptali, tüm muhalif kanallara kayyum, son seçimleri kazanan partiye kayyum, meşruiyet halkta bulunamayınca biz yine sizi değil Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack'ın sözlerini takip etmek zorunda kalıyoruz çünkü o dünyaya şu sözlerle ilan ediyor, 'Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğu meşruiyeti ona Trump veriyor'."

ÇAKIRÖZER: TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI BİR AMERİKAN BAŞKANININ KİŞİSEL TERCİHİNE BIRAKILAMAZ

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Sayın Bakan, 'Milletimizin vicdanının sesi' diye tarif ederek Gazi Meclisimizin Filistin konusundaki güçlü ve kararlı duruşunu övdünüz, sağ olun ama milletimiz de, onun sesi Meclisimiz de sizden ve üyesi olduğunuz Kabineden güçlü ve kararlı duruş görmek istiyor, çok açık, çok net. Trump'ın, sadece isminde barış olan, Barış Kurulu'nda Netanyahu'yla yan yana durmakta neden ısrar ediyorsunuz? O kurulun 'insanlığın vicdanı' dediğimiz Sumud Filosu hakkında yaptığı bu açıklamanın altında, Sayın Bakan, nasıl imzanız olabilir? 'Yok, o benim imzam değil' diyorsanız, kafanızı başka yöne çeviriyorsanız hala nasıl o Komisyon'da üye olmayı içinize sindirebiliyorsunuz? Neden ayrılmıyorsunuz" dedi.

Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakın dostluk sayesinde Trump yönetiminin stratejik ortaklığı her alanda ilerletmeye hazır gördüğünüzü söylediğini aktaran Çakırözer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buyurun, açıklayın, bir yılda neyi ilerlettiniz? Yıl boyu Trump aşağı Trump yukarı, Ankara'ya ineceği yeni havalimanına ismini bile koydunuz Trump'ın, peki ne oldu? Fotoğraflarınızı görüyoruz da devlet adına elde edilen sonucu da bilmek istiyoruz. Bu milletin bütçesinden ödenen altı F35'imizi alabildiniz mi? F16'larımız güncellenebildi mi? Yaptırımları kaldırtabildiniz mi? Yok.

Sözde, 2026'yı etkin ve kararlı dış politika yılı ilan etmiştiniz geçen yıl, hani nerede etkiniz? Ama Trump'a verdiklerinizi saymaya sayfalar yetmez. 250 Boeing uçağı aldık, LNG'yi ta Amerika'dan herkesten pahalı almak için 40 yıllık anlaşma yaptık. Amerikan ürünlerine vergi indirimi yaptık, üstüne onlar bize ekstra vergi bindirimleri koymasına rağmen. Eskişehir'deki nadir elementlerimizi dahi pazarlama girişiminde bulundunuz. Sayın Bakan, naçizane önerimiz siz ve ekibiniz ABD seçim sonuçlarını iyi okumalısınız. Türkiye'nin güvenliği, savunma ihtiyaçları ve ekonomik çıkarları bir Amerikan Başkanı'nın kişisel tercihine bırakılamaz. 'Dostum' demekle başarılı diplomasi olmaz, kurumlarla süreklilik arz eden çalışma gerekir. Türkiye'de Meclisi etkisizleştirmeniz başka ülkelerdeki parlamentoların da etkisiz olduğu anlamına gelmemektedir."

"ŞARA VE ABBAS'LA YAKINLIĞINIZI NEREDE GÖSTERECEKSİNİZ"

Kıbrıs meselesine ilişkin Çakırözer Fidan'a, "Böyle bir gayretiniz varken nasıl oluyor da Suriye Lideri Ahmed El Şara ve Filistin Lideri Mahmud Abbas art arda Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edebiliyor? Yine, nasıl oluyor da bu ziyaretlerinde KKTC'ye hiç gitmiyorlar? Kıbrıs Türkünün, bırakın hakkını, adını dahi telaffuz etmiyorlar. Şara ve Abbas'la yakınlığınızı burada değilse nerede göstereceksiniz? Gösterdiyseniz neden sonuç alamadınız, çıkın hesabını verin bu millete" ifadelerini kullandı.

Çakırözer, Fidan'ın "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız temel önceliğimiz olacak" dediğini aktararak, "Hiçbir sorunlarını çözmediniz, hiçbirini; ne emeklilikle ilgili ne askerlikle ne araçlarıyla ne telefonlarıyla ilgili sıkıntılarında yanlarında değilsiniz, hiçbir dertlerinde yoksunuz. Yurt dışındaki Türkler sadece para istemeye, tahvil satmaya gelince aklınıza geliyor" diye konuştu.

"STRATEJİK ÖNEM DEMOKRATİK REFORMUN YERİNE GEÇMİYOR"

Bir zamanlar AK Parti hükümetlerinin AB'ye tam üyeliğinin ekonomik ve demokratik gelişimin sağlanması bakımından öncelikli hedefi olduğunu belirten Çakırözer, "Ama şimdi Sayın Erdoğan 'Önceliğimiz AB değil' diyebilmekte, konuşmanız da tam da bunun yansıması. Sadece bir kez 'demokrasi' ifadesi geçiyor içinde, o da ülkemizde değil 'Kıbrıs'ta iki demokrasi var' demek için. Sadece bir kez 'hukuk' geçiyor, onu da Filistinli kardeşlerimiz için istiyorsunuz. Özgürlük mü? Onu da bir kez Suriye'deki Kürt gruplar için istiyorsunuz. Bu ülkede 86 milyonun özgürlükleri gasbedilmiş, demokrasi askıya alınmış, hukuk katledilmiş, umurunuzda değil. Burada çıkıp AB'nin stratejik vizyonla hareket etmesi halinde yeni iş birliklerinden bahsediyorsunuz. Evet, Türkiye'nin stratejik önemi var ama stratejik önem demokratik reformun yerine geçmiyor. Güvenlikte, enerjide, ticarette vazgeçilmez olduğumuzu söylemek, bağımsız yargının yokluğunu telafi etmiyor" dedi.

İNCESU: DEMOKRATİK STANDARTLAR ÖNCELİKLE TÜRKİYE CUMHURİYET VATANDAŞLARININ HAKKIDIR

YENİ Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Karadeniz ve Akdeniz arasında önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çekti. Bu konumun fırsatlar sunduğu kadar ciddi sorumluluklar da yüklediğine işaret eden İncesu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Karadeniz'in güvenliği, Suriye'de istikrar, Kafkasya'da kalıcı barış, Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunması ve Gazze'de kalıcı ateşkes gibi başlıklarda Türkiye'nin etkin, ilkeli ve sonuç alıcı bir diplomasi yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Diplomatik temasların ekonomik refaha, güvenliğe ve uluslararası hukuka dayalı, kalıcı sonuçlara dönüşmesi gerektiğine değinen İncesu, AB ile ilişkilerin de bu çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı. 1999 yılında AB'ye aday ülke statüsünün kazanıldığını, müzakere ürecinin 2005'te başladığını ancak 2018'den bu yana üyelik müzakerelerinin fiilen durma noktasına geldiğini ifade etti. İncesu, şunları söyledi:

"Aradan geçen yıllar Türkiye-AB ilişkilerinin karşılıklı güven ve ortak hedefler temelinde ilerleyemediğini gösteriyor. Bugün, AB bir yandan, Türkiye'yi, güvenlik, göç, ticaret ve bölgesel istikrar açısından önemli bir ortak olarak tanımlıyor ancak diğer yandan üyelik sürecinde somut bir ilerleme ortaya koyamıyor. Türkiye'nin de AB'yle ilişkilerinde yalnızca siyasi söylemlere değil ölçülebilir sonuçlara odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. AB'ye uyum Brüksel istediği için yerine getirilecek bir yükümlülük değildir. Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, temel hak ve özgürlükler, demokratik standartlar, şeffaflık ve hesap verebilirlik öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıdır. Biz bu standartları Avrupa istediği için değil, bu ülkede yaşayan herkes adil bir hukuk düzeninde özgür ve insanca yaşayabilsin diye savunmalıyız."

Göç politikalarına değinen İncesu, Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını, bunun ekonomik, sosyal ve demografik sonuçlarını uzun yıllardır taşıdığını ancak Türkiye'nin Avrupa'nın sınır güvenliğini sağlayan bir tampon ülke gibi değerlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. İncesu, "Göç yönetimi yalnızca sınır kontrolü ve geri kabul anlaşmalarından ibaret değildir. İnsan onurunu, uluslararası hukuku, yerel halkın ekonomik ve sosyal yükünü, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kapasitesini birlikte ele almak gerekir. AB'yle yapılacak her yeni düzenleme Türkiye'nin maliyetlerini, yükümlülüklerini ve karar alma hakkını açıkça güvence altına almalıdır" şeklinde konuştu.