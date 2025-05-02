TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC\'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, çocukların ve gençlerin vatanperver ideallerle büyütülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "İnşallah buradaki (KKTC) çocuklar da bu şuurda yetişecek, hem KKTC'ye hem Türkiye'ye faydalı...

02.05.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, çocukların ve gençlerin vatanperver ideallerle büyütülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "İnşallah buradaki (KKTC) çocuklar da bu şuurda yetişecek, hem KKTC'ye hem Türkiye'ye faydalı olmaya gayret gösterecekler." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Varank, buradaki AA standına yaptığı ziyarette, çocuklara, gençlere kendilerini geliştirebilecekleri, ülkelerine katkı sağlayabilecekleri, dünyaya çözüm olabilecekleri hedefler koymak için başlattıkları TEKNOFEST'in bir dünya markasına dönüştüğünü söyledi.

"Ambargolara gönderme yapıyoruz"

Bir yandan Türkiye'de TEKNOFEST'e devam ederken bir yandan da dost ve kardeş ülkelerde bu anlayışı yerleştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye özellikle savunma sanayisi alanında uygulanan ambargolar, kendi teknolojisini geliştirebilen, tam bağımsız Türkiye'yi oluşturma hedefimizde çok önemliydi. Bu etkinliği, KKTC'de yaparak aslında buna da bir gönderme yapmış oluyoruz. Biz inanıyoruz ki gençlerimizi, çocuklarımızı böyle ideal ve hedeflerle büyütürsek kendi ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele edeceklerdir. İnşallah buradaki çocuklar da bu şuurda yetişecek, hem KKTC'ye hem Türkiye'ye faydalı olmaya gayret gösterecekler. İlk TEKNOFEST'te yarışan genç arkadaşlarımız şu anda piyasada, çok önemli şirketlerde çalışıyor, başarılı projeleri hayata geçiriyorlar. Biz dost ve kardeş ülkelerin de bu hedeflerle yetişen gençlerle büyümesini istiyoruz, bunu inşallah başaracağız."

AA'ya teşekkür

Varank, AA'nın da en başından itibaren festivale en büyük desteği veren kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Şu anda dünyada milli haber ajanslarına bakıldığında AA'nın daha köklü geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bu etkinliği dünyaya tanıtması, TEKNOFEST markasını büyütmeye çalışması bizim açımızdan önemli ve değerli. Son dönemde görevi doğru bilgiyi aktarmak olan ajansların ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Şu anda Gazze'de yapılan soykırımın belgelendirilerek dünyaya anlatılmasında en etkili kuruluşlardan biri AA oldu. Canı pahasına orada çalışan, şehit olan, yaralanan arkadaşlarımız var. Bu basit bir habercilik anlayışının çok ötesinde. Bu manada AA'ya çok teşekkür ederiz, nice TEKNOFEST'lerde buluşmak üzere."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Varank, Teknofest, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:22:53. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.