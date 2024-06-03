TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Niğde'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Niğde\'de ziyaretlerde bulundu

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti. Kurt, Niğde'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu belirterek, tren garlarını ve istasyonları korumak ve şehir estetiğine uygun hale getirmek için projeleri olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Özdemir ise terminale giden caddenin üzerinde bulunan alt geçit projesinin son aşamaya geldiğini ve tarihi garı içinde sosyal donatılarının yer aldığı bir proje üzerinde çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

03.06.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

İlk olarak Vali Çelik'i ziyaret eden ve bir süre görüşen Kurt, ardından Belediye Başkanı Özdemir'le belediyede bir araya geldi.

Veysi Kurt, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve Özdemir, daha sonra Niğde Garı'nda incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kurt, Niğde'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Basra'dan başlayıp Ulukışla ve Konya üzerinden Şanlıurfa'ya kadar uzanan 6 bin 400 kilometrelik bir koridora sahip olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Niğde de bu ana koridorun önemli bir lokasyonunda bulunuyor. Cumhuriyet'imizin ilk yıllarının tarihi mirası olan tren garlarımızı ve istasyonlarımızı korumak, kentle bütünleştirip şehir estetiğine uygun hale getirmek için çok ciddi bir projelerimiz var. Niğde'de garımızın ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde karşılayabilmesi hem de kentimizin en sevilen ve cazibe noktası olabilecek şekilde değerlendirilebilmesi için bugünden itibaren belediyemizle çalışmalara başlıyoruz. Kent içi ulaşımı ilgilendiren birkaç noktada bulunan alt geçitleri günümüze uygun hale getireceğiz."

Özdemir de terminale giden caddenin üzerinde bulunan alt geçitle ilgili projede son aşamaya gelindiğini dile getirdi.

Projeyi 2025 yılı içerisinde başlatacaklarını ifade eden Özdemir, "Tarihi garımızı içinde sosyal donatılarının yer aldığı farklı projelerle Niğde'nin ekonomisine kazandırabileceğimiz, şehrimize değer katacak bir proje üzerinde çalışmaları da başlatmış bulunmaktayız." dedi.

Kaynak: AA

Emrah Özdemir, Niğde, Tcdd, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Niğde'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Niğde'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement