TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Niğde\'de ziyaretlerde bulundu

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

İlk olarak Vali Çelik'i ziyaret eden ve bir süre görüşen Kurt, ardından Belediye Başkanı Özdemir'le belediyede bir araya geldi.

Veysi Kurt, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve Özdemir, daha sonra Niğde Garı'nda incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kurt, Niğde'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Basra'dan başlayıp Ulukışla ve Konya üzerinden Şanlıurfa'ya kadar uzanan 6 bin 400 kilometrelik bir koridora sahip olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Niğde de bu ana koridorun önemli bir lokasyonunda bulunuyor. Cumhuriyet'imizin ilk yıllarının tarihi mirası olan tren garlarımızı ve istasyonlarımızı korumak, kentle bütünleştirip şehir estetiğine uygun hale getirmek için çok ciddi bir projelerimiz var. Niğde'de garımızın ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde karşılayabilmesi hem de kentimizin en sevilen ve cazibe noktası olabilecek şekilde değerlendirilebilmesi için bugünden itibaren belediyemizle çalışmalara başlıyoruz. Kent içi ulaşımı ilgilendiren birkaç noktada bulunan alt geçitleri günümüze uygun hale getireceğiz."

Özdemir de terminale giden caddenin üzerinde bulunan alt geçitle ilgili projede son aşamaya gelindiğini dile getirdi.

Projeyi 2025 yılı içerisinde başlatacaklarını ifade eden Özdemir, "Tarihi garımızı içinde sosyal donatılarının yer aldığı farklı projelerle Niğde'nin ekonomisine kazandırabileceğimiz, şehrimize değer katacak bir proje üzerinde çalışmaları da başlatmış bulunmaktayız." dedi.