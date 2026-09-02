TCG Alemdar, Girne\'deki kayıp 20 kişi için arama çalışmalarına katıldı

Türk Deniz Kuvvetlerine (TDK) ait "TCG Alemdar" gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili arama faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye ulaştı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, TDK'ye ait arama kurtarma gemisi olan "TCG Alemdar" sabah saatleri itibarıyla, geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarına ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına geldi.

TCG Alemdar'ın, TCG Işın Gemisi'nin alabora olan yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen objeyi tespit ettiği alana konuşlandığı öğrenildi.

Öte yandan geminin pazar günü alabora olmasının ardından bölgede arama faaliyetleri denizden ve havadan aralıksız devam ediyor.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.