TCG Savarona Eğitim Gemisi 12-27 Eylül'de İstanbul'da olacak
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Savarona Eğitim Gemisi'nin 12-27 Eylül arasında İstanbul'da bulunacağını bildirdi. Gemi, Dolmabahçe, Heybeliada ile Moda/Fenerbahçe demir yerlerine liman ziyareti yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) TCG Savarona Eğitim Gemisi'nin, 12-27 Eylül arasında İstanbul'da bulunacağını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri kapsamında, 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/ Fenerbahçe demir yerinde bulunacak.
Kaynak: AA
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