TDT Aile Bakanları Bakü'de Toplandı - Son Dakika
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TDT Aile Bakanları Bakü'de Toplandı

TDT Aile Bakanları Bakü\'de Toplandı
12.06.2025 14:33
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Türk Devletler Teşkilatı, Bakü'de aile kurumunu güçlendirmek için Bakanlar Toplantısı düzenledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Aile ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Kayrat Kambarov, Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakan Yardımcısı Kyiyal Januzakova ve Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakan Yardımcısı Rano Turdiboeva katıldı.

Toplantıda, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Türkmenistan Çalışma ve Nüfusu Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Halbibi Tachjanova da yer aldı.

Muradova, toplantıda yaptığı konuşmada, aile kavramının, Türk coğrafyasında sadakat ve fedakarlığın simgesi olduğunu söyledi.

Aile kurumunun güçlendirilmesine ilişkin yapılan çalışmalardan bahseden Muradova, "Ailenin temellerini güçlendirmek için erken evlilikler, boşanmalar ve diğer konulardaki mekanizmalarımızı pekiştirmeliyiz. Değerlerimize yabancı olan konuların toplumumuza entegre olmasını engellemeliyiz." dedi.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ise Türk devletlerinin işbirliğinin temelini oluşturan değerlerden birinin de aile kurumuna verilen önem olduğunu belirtti.

Ömüraliyev, "Aile, Türk dünyasında her zaman kutsal kabul edilmiştir. Yaşlılara saygı, aile içinde dayanışma ve karşılıklı sorumluluk, Türk devletlerinin nesiller boyunca miras aldığı en yüksek değerler arasındadır. Modern zorluklar karşısında, bu anlayışı korumak ve gelecek nesillere aktarmak başlıca görevlerden biridir." diye konuştu.

Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakan Yardımcısı Turdiboeva da kadınların haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına yasal altyapının oluşturulması ve bu çerçevenin etkin uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Turdiboeva, Özbekistan'da bu alanda somut adımlar atıldığını, devlet bütçesinden gerekli kaynakların ayrıldığını ve ilgili komitelerin kurulduğunu aktardı.

Kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesinin bu süreçte kilit rol oynadığını vurgulayan Turdiboeva, "Kadınların bilgi ve becerilerinin artırılması, yalnızca onların bireysel gelişimine değil, toplumun genel ilerlemesine de katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Aile ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Kambarov ise Türk devletleri arasındaki güçlü manevi bağlar, ortak tarih ve aile değerlerinin bugün de işbirliğinin temel taşını oluşturduğunu söyledi.

Kambarov, aile yapısının güçlendirilmesi adına Kazakistan'da atılan adımlardan bahsederek, TDT'nin bu doğrultuda attığı adımların, sadece bölgesel işbirliğini değil, aynı zamanda halklar arası dayanışmayı da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakan Yardımcısı Januzakova ise TDT kapsamında Kadınlar Platformu'nun kurulmasını önerdi.

Januzakova, "Bu platform, kadınların seslerini, dayanışma gücünü ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek için stratejik bir araç olabilir." diye konuştu.

Türkmenistan Çalışma ve Nüfusu Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Tachjanova, ülkesinde kadınların sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımının devlet politikalarının öncelikli alanları arasında yer aldığını belirtti.

Tachjanova, kadınlara eşit haklar tanınmasının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülke siyasetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu ise konuşmasında Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinden ve izolasyonlar nedeniyle yaşanan sıkıntılardan bahsetti.

KKTC'nin tanınmasını istediklerini vurgulayan Gardiyanoğlu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin Annan Planı'nda Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutmadığını hatırlattı.

Gardiyanoğlu, "Ülke olarak henüz tanınmasak da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRK) elçiliği bulunan ülkelerin KKTC'de de temsilcilik açması, GKRK'nin KKTC'yi dünyadan dışlaması yönündeki girişimlerini de frenleyebilecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda katılımcılar tarafından ortak bildiri kabul edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Politika, Güncel, Kadın, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Aile Bakanları Bakü'de Toplandı - Son Dakika

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