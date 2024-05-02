TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi\'ni ziyaret etti

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından büyükelçilik binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı olması dolayısıyla Türk devletlerine üye ülkelerin ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görevlerinin olduğunu anımsattı.

Yıldırım, 6 Nisan'da Kazakistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde sel felaketi yaşandığını belirterek, 100 binin üzerinde insanın sel ve taşkınlardan olumsuz etkilendiğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, acılarını paylaşmak için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i aradığını ve desteklerini ilettiğini anlatan Yıldırım, Tokayev'in uluslararası bir yardım çağrısına ihtiyaç olmadığını ifade ettiğini kaydetti.

Buna rağmen Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları ve Kazakistan'da yerleşik Türk firmalarının ellerindeki imkanlarla selden etkilenenlere destek sağlamanın gayreti içinde olduklarını aktaran Yıldırım, şunları paylaştı:

"Bu ziyaretimiz, burada yaşanan büyük sel felaketi ve taşkın dolayısıyla bir kez daha fiziken gelerek, 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletmek ve dayanışmamızı göstermek amaçlıdır. Biz şunu da biliyoruz Kazakistan, asrın felaketi 6 Şubat'ta, çok hızlı mobilize olup, özellikle büyükelçimizin de Gaziantep'te o sırada bulunması dolayısıyla, günlerce kurtarma çalışmalarında uzmanlarıyla yer aldı ve bazı vatandaşlarımızı enkaz altından sağ salim çıkarmayı başardılar."

Ortak alfabe çalışmaları sürüyor

TDT'nin, Balkanlar'dan Baykal'a kadar 5 milyon kilometrekarelik, 170 milyon kişinin yaşadığı coğrafyanın refahını yükseltmeyi, ekonomi, altyapı, eğitim ve birçok alanda işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunun için liderlerimiz başta olmak üzere dışişleri bakanlarımız ve Aksakallar heyetimiz, kıdemli memurlar, gereken, üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için gayret ediyorlar. Bu anlamda ortak alfabe çalışmaları konusunda da uzmanlar, akademisyenler bir süreden beri çalışmalarını sürdürüyorlar."