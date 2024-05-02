TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi'ni ziyaret etti

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi\'ni ziyaret etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i ziyaret etti.

02.05.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından büyükelçilik binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı olması dolayısıyla Türk devletlerine üye ülkelerin ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görevlerinin olduğunu anımsattı.

Yıldırım, 6 Nisan'da Kazakistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde sel felaketi yaşandığını belirterek, 100 binin üzerinde insanın sel ve taşkınlardan olumsuz etkilendiğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, acılarını paylaşmak için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i aradığını ve desteklerini ilettiğini anlatan Yıldırım, Tokayev'in uluslararası bir yardım çağrısına ihtiyaç olmadığını ifade ettiğini kaydetti.

Buna rağmen Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları ve Kazakistan'da yerleşik Türk firmalarının ellerindeki imkanlarla selden etkilenenlere destek sağlamanın gayreti içinde olduklarını aktaran Yıldırım, şunları paylaştı:

"Bu ziyaretimiz, burada yaşanan büyük sel felaketi ve taşkın dolayısıyla bir kez daha fiziken gelerek, 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletmek ve dayanışmamızı göstermek amaçlıdır. Biz şunu da biliyoruz Kazakistan, asrın felaketi 6 Şubat'ta, çok hızlı mobilize olup, özellikle büyükelçimizin de Gaziantep'te o sırada bulunması dolayısıyla, günlerce kurtarma çalışmalarında uzmanlarıyla yer aldı ve bazı vatandaşlarımızı enkaz altından sağ salim çıkarmayı başardılar."

Ortak alfabe çalışmaları sürüyor

TDT'nin, Balkanlar'dan Baykal'a kadar 5 milyon kilometrekarelik, 170 milyon kişinin yaşadığı coğrafyanın refahını yükseltmeyi, ekonomi, altyapı, eğitim ve birçok alanda işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunun için liderlerimiz başta olmak üzere dışişleri bakanlarımız ve Aksakallar heyetimiz, kıdemli memurlar, gereken, üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için gayret ediyorlar. Bu anlamda ortak alfabe çalışmaları konusunda da uzmanlar, akademisyenler bir süreden beri çalışmalarını sürdürüyorlar."

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Kazakistan, Ankara, İnsan Hakları, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement