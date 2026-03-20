TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Bahçelievler\'de bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Türkiye'nin de çekilmek istendiğini belirterek, "Burada bize düşen görev, bu oyuna gelmemektir." dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında konuşan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliği pekiştiren özel günlerden biri olduğunu belirtti.

Bahçelievler'de yaklaşık 40 yıl önce iki yıl yaşadığını dile getiren Yıldırım, o dönem bölgenin bugüne kıyasla oldukça farklı olduğunu, Parseller'den Soğanlı'ya çamurlu yollardan yürüyerek gidildiğini ve bölgede yapılaşmanın oldukça sınırlı olduğunu söyledi.

Yıldırım, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı vatandaşlara dokunan hizmetleri ve gösterdiği gayretlerden dolayı tebrik ederek, "Hizmette siyaset olmaz. Hizmet insan için yapılır. Farklı görüşlerimiz, düşüncelerimiz olabilir ama farklı olmayan tek şey gözlerden düşen yaşların rengidir. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birbirimizle kenetleneceğiz. Birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin etrafının adeta bir ateş çemberiyle çevrildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında Türkiye'yi de bu batağa sokmaya çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar? Sahte bayrak operasyonu yapıyorlar. Füzeyi başka yerden fırlatıyorlar. Oradan değilmiş, bir başka ülkeden geliyormuş gibi gösteriyorlar. Böylece İran'la takıştırmaya, çatıştırmaya çalışıyorlar. Biz 400 senedir İran'la savaşmadık. İran'ın nüfusunun yarısı Türkçe konuşur, bizim kardeşlerimizdir. Buradaki mesele şudur. Emperyal devletler diğer ülkelerin kaynaklarını sömürmek için her yola başvuruyor. Silah sanayilerini canlı tutmak için karışıklıklar, savaşlar çıkarıyorlar. İşte Irak'ta yapılan da buydu, Suriye'de yapılan da buydu. Şimdi İran'da yapılan da bu. Burada bize düşen görev, bu oyuna gelmemektir. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, bir yandan ülkemizi bu bataklığa sokmamak için büyük bir gayret gösterirken, diğer yandan da bu savaşın, akan kanın durması için gece gündüz diplomatik çabalarını sürdürüyor."

Yıldırım, Türkiye'nin "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu tarafa titizlikle uyguladığına dikkati çekerek, "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir karış toprağımızda gözü olanın da gözünü oyarız. Bunu da yapmaya muktediriz. ya yerin altına gömeriz Çanakkale'de olduğu gibi ya da denizin dibine dökeriz. Türkiye artık hafife alınacak bir ülke değildir. Türkiye silah sanayisiyle, ekonomisiyle her şeyden önce vatan sevgisiyle hercümerç olmuş bir milletin ülkesidir." dedi.

Terör belasının geride bırakıldığını söyleyen Yıldırım, "Terör belası da bu emperyal ülkelerin 40 yıldır başımıza musallat ettiği bir iştir. Kaynaklarımızı yok ettiler, 40 bin insanımızı yok ettiler. Yetmedi 2 trilyon dolar, yani iki Türkiye kadar kaynağımızı yok ettiler. Eğer bu kaynakları teröre değil de ülkenin kalkınmasına, ekonominin gelişmesine, insanların refahına, zenginliğine harcamış olsaydık, şimdi Türkiye üç Türkiye olacaktı. Geç olsun güç olmasın. Terörü şimdi geride bıraktık. Şimdi artık kaybolan zamanı telafi etmek için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok halkımızın, insanımızın refahı ve mutluluğu için gayret edeceğiz." diye konuştu.

Bunun için son 20 yıldır canla başla çalıştıklarının altını çizen Yıldırım, 1960'lı ve 1970'li yıllarda halkın devlet karşısında ikinci planda görüldüğünü, bugün ise "devletin millet için var olduğu" anlayışının benimsendiğini ifade etti.

Yıldırım, eskiden bayramlarda yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolların kan gölüne döndüğünü vurgulayarak, "Yollar yoktu, tek yollar vardı. 8 milyondu araç sayısı, şimdi 30 milyonu aştı. Yollardaki seyahat sayısı 4 kat arttı, ölümlü kazalar yüzde 70 azaldı. İnsan hayatına kıymet vermek işte böyle olur. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birbirine yakınlaştırdık. Hava yolu, halkın yolu oldu. Bugün ülkemizin her tarafına, birçok yerine hava yoluyla seyahat etmek mümkün. Türk Hava Yolları gibi bir dünya markası şirketimiz oldu. Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sırada. Hava yoluyla bir yılda Türk taşımacıları 250 milyon yolcuya hizmet veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Çanakkale Köprüsü gibi yüzlerce projeye imza attıklarını kaydeden Yıldırım, "Bütün bunların altında Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım imzası var. Milletimiz için helali hoş olsun. Daha fazlasına layık bu millet." şeklinde konuştu.

Yıldırım, dünyada belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Krizler yönetilebilir ancak belirsizlik daha zordur. Bu süreçte en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Dayanışmamızı güçlendirdiğimiz sürece hiçbir güç bize zarar veremez. Bayramın da milletimize sağlık, huzur ve birlik getirmesini diliyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da belediye hizmetlerinde tüm vatandaşlara eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını kaydetti.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen sosyal destek çalışmalarına değinen Bahadır, "Tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç kolisi olarak, dört yerde çadırımızla iftar vererek, altı yerde çorba dağıtımı yaparak, hurma ve pide dağıtarak bu ramazan ayında bir rekor kırdık. 130 milyonluk destek verdik." ifadelerini kullandı.

İl ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, çocuklara yönelik etkinlikler ve ikramlar da yer aldı.

Program sonunda vatandaşlarla bayramlaşan Yıldırım ve Bahadır, çocuklara oyuncak hediye ederek bayram harçlığı verdi.