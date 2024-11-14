TDT Bakanları Bakü'de Toplandı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları 1. Toplantısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Özbekistan Pavilyonu'nda düzenlenen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov, Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Erlan Nısanbayev, Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantıda, çevre sorunlarının çözümü ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusu konuşuldu.

Bölgesel ve uluslararası çevre sorunlarının çözümünde ortak yaklaşımın önemine vurgu yapılan toplantıda, TDT'ye üye ülkelerin istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek adına aktif işbirliğini sürdürmelerinin önemine dikkat çekildi.

Toplantı sonrası, COP29'da üzerinde durulan sorunların çözümü ve girişimlerin ele alınmasına ilişkin niyetleri de barındıran TDT'nin ortak eylem bildirisi imzalandı.