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TDV, Gazze'ye 2 Milyon Dolarlık Yardım Ulaştırdı - Son Dakika
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TDV, Gazze'ye 2 Milyon Dolarlık Yardım Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, bugüne kadar 2 milyon dolarlık yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını bildirdi. Turan, ayrıca 2023 faaliyetleri kapsamında deprem bölgelerine yapılan yardımları ve su kuyuları açma çalışmalarını da açıkladı.

TDV, Gazze\'ye 2 Milyon Dolarlık Yardım Ulaştırdı
27.12.2023 - 12:49,
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, bugüne kadar 2 milyon dolarlık yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını bildirdi.

TDV genel merkezinde düzenlenen toplantıda vakfın 2023 faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Turan, 2023'ün çok acının yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.

6 Şubat'taki depremleri "kıyamet provası" olarak niteleyen Turan, 11 ili etkileyen depremlerin altından kalkmak için büyük bir devlet olmak gerektiğini, Türkiye'nin devleti ve milletiyle bunu başardığını ifade etti.

Depremlerin ilk gününden bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin eş güdümlü olarak harekete geçtiklerini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere vakfımızın üst düzey başkanları hemen olaya müzahir oldular. Orada mutfak ikram aracımızı, mobil araçlarımızı, arama kurtarmamızı ve gönüllülerimizi bölgeye seferber ettik. Bu çalışmalarda milletimiz bize 1684 tır, 439 kamyonet yardım maddesi emanet ettiler, biz de mahalline ulaştırdık. 3 bin 678 konteyner kurulumunu gerçekleştirdik. Bugüne kadar afet bölgesinde 8 milyon insana ulaştık. Ramazan ile beraber bu rakamı 10 milyonun üzerine çıkarttık."

Geçen yıl yardımların büyük bir kısmını deprem bölgesine yönlendirdiklerini belirten Turan, "Milletimiz bize 745 bin 535 hisse kurbanı emanet etti. Bu, 34 milyon 667 bin insanın evinde AŞ oldu, sofrasında yemek oldu. Yılın 12 ayında milletimizin adak, akika, şükür kurbanı gibi değişik adlarda bize emanet ettikleri var. Bir milyon insana da bu emanetleri ulaştırmış olduk." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliamların herkesin yüreğini sızlattığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 2 milyon dolarlık bir yardımı Gazze'ye ulaştırdık. Bu ya Gazze'de bizzat alım kanalıyla oldu ya Mısır'dan alımlar yaptık, intikallerini sağladık ya da AFAD ile beraber gemilerle bu intikalleri sağladık. Maalesef İsrail'in kapıda müsaade ettiği kadar girebiliyoruz. Bu da bizim ayrı bir üzüntümüzdür. İnsani yardımı dahi ulaştırmada canavarlaşmış zalim bir toplumla karşı karşıyayız."

Açtıkları su kuyularıyla 2023 yılında 1 milyon 525 bin kişiye temiz su ulaştırdıklarını bildiren Turan, TDV'nin şimdiye kadar en az 15-20 çeşmesi olan tam teçhizatlı 1300'den fazla su kuyusunu açtığını, bununla 10 milyondan fazla insanın temiz suya ulaştığını aktardı.

Dünyanın farklı bölgelerinde binlerce Kur'an-ı Kerim ve kitap dağıttıklarını dile getiren Turan, dünyanın farklı ülkelerinden burs verdikleri 10 bin öğrenciyi mezun ettiklerini belirtti.

Vakfın, ülke genelinde 53 öğrenci yurdu olduğunu, bu yıl 48 bin 506 öğrenciye burs verdiklerini kaydeden Turan, 2023'te 149 ülkede 63 milyon 421 bin 35 kişiye ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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