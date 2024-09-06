Gazze'ye 380 Ton Kurban Eti Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'ye 380 Ton Kurban Eti Ulaştırıldı

Gazze\'ye 380 Ton Kurban Eti Ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı'ndan bu yana Gazze'ye 380 ton kurban eti ulaştırdıklarını söyledi. Turan, hayırseverlerin desteğiyle Gazze'ye yardımların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, sıcak yemek ve ekmek dağıtımının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

06.09.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı'ndan bu yana Gazze'ye 380 ton kurban eti ulaştırdıklarını söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Fırsat buldukları anda Gazze'nin içerisine yardımları sevk ettiklerini belirten Turan, sıcak yemek ve ekmek dağıtımının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Ramazan ayında Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te 120 bin kişiye sıcak yemek dağıtımında bulunduklarını dile getiren Turan, gıda ve sağlık malzemelerini de imkan dahilinde dağıttıklarını açıkladı.

"Partner kuruluş aracılığıyla Gazze'ye sevkiyatı başlattık"

Kurban Bayramı'nda Filistin için özel bağış topladıklarını ifade eden Turan, "Milletimiz, Gazze için 28 bin hisse kurbanı emanet etti. Fakat Refah Sınır Kapısı kapalıydı. Ariş'ten girme imkanımız kalmadı. Lübnan tarafından problemler yaşadık. O zaman da milletimize 'Evet, bu emaneti alıyoruz, bunun için ne tür bir masraf varsa göğüsleyeceğiz ama eninde sonunda bu etleri asıl sahiplerine sağ salim, eksiksiz ulaştıracağız' dedik. Çok şükür bir partner kuruluş aracılığıyla içeriye et sevkiyatını başlattık." dedi.

Üç haftadan beri sevkiyatın devam ettiğini aktaran Turan, "Şimdiye kadar 380 ton kurban etini Gazze'ye ulaştırdık. Dağıtımlar gerçekleşti. Bu hafta sonu inşallah son sevkiyatı da yapacağız. Toplamda 520 tonu da göndererek geriye kalan kurban etinin hepsini kardeşlerimize ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

"Kurban etleri soğuk depolu tırlarla Gazze'ye ulaşacak"

Turan, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Mısır'da kestikleri kurban etlerini kiraladıkları soğuk depolarda beklettiklerini anlatarak, "Gönderdiğimiz araçlar da soğuk hava depolu tırlar olacak. Yani etleri muhafaza ederek adresine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Günlük 3 bin 500'e yakın kişiye sıcak yemek dağıttıklarını söyleyen Turan, partner kuruluşlar aracılığıyla acil ihtiyaçları mahallinden temin ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Turan, 7 Ekim'den bu yana Filistin genelinde ise milyonlarca kişiye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İzani Turan, Güncel, Kurban, Dünya, Ekmek, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye 380 Ton Kurban Eti Ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'ye 380 Ton Kurban Eti Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement