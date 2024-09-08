TDV, Gazze'ye 520 Ton Kurban Eti Gönderdi - Son Dakika
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TDV, Gazze'ye 520 Ton Kurban Eti Gönderdi

TDV, Gazze\'ye 520 Ton Kurban Eti Gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mısır'da kesilen 28 bin hisse kurban etinin tamamını Gazze'ye gönderdi. Hayırseverlerin Gazze için bağışladığı kurban hisseleri, Kurban Bayramı süresince Mısır'da kesildi. Gazze ile olan sınır kapılarının açılmaması nedeniyle kurban etleri paketlenerek TDV'nin kiraladığı soğuk hava depolarında muhafaza edildi. Bir partner kuruluş aracılığıyla şimdiye kadar Gazze'ye 380 ton kurban eti gönderen vakıf, bugün 140 ton eti daha Gazze'ye ulaştırdı. Böylece vakfın Gazze'ye toplam gönderdiği et miktarı 520 ton oldu.

08.09.2024 16:16
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mısır'da kesilen 28 bin hisse kurban etinin tamamını Gazze'ye gönderdi.

Hayırseverlerin Gazze için bağışladığı kurban hisseleri, Kurban Bayramı süresince Mısır'da kesildi.

Gazze ile olan sınır kapılarının açılmaması nedeniyle kurban etleri paketlenerek TDV'nin kiraladığı soğuk hava depolarında muhafaza edildi.

Bir partner kuruluş aracılığıyla şimdiye kadar Gazze'ye 380 ton kurban eti gönderen vakıf, bugün 140 ton eti daha Gazze'ye ulaştırdı. Böylece vakfın Gazze'ye toplam gönderdiği et miktarı 520 ton oldu.

"Etleri soğuk hava depolu tırlar vasıtasıyla ulaştıracağız"

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, Gazze için bağışlanan kurbanlıkları keserek kurban vecibesini yerine getirdiklerini söyledi.

Gazze için Mısır'da kesilen 28 bin hissenin son sevkiyatını yaptıklarını belirten Turan, "Bugüne kadar milletimizin emaneti olan 520 ton etin 380 tonunu Gazze'ye ulaştırdık. Geriye kalan 140 tonu da bugün gönderdik. Böylece milletimize verdiğimiz sözü de yerine getirdik." dedi.

İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle etleri bir süre bölgeye ulaştıramadıklarını ifade eden Turan, "1,5-2 kilogram civarında kıyılmış etleri paketledik ve soğuk hava depolarında muhafaza ettik. Soğuk hava depolu tırlar vasıtasıyla Gazze'ye kusursuz, eksiksiz ve sağlam bir şekilde ulaştıracağız." bilgisini verdi.

Turan, daha önce yardımları Refah Sınır Kapısı'ndan gönderdiklerini ancak İsrail'in sınırı kapatmasıyla yardımları Kerem Ebu Selam Kapısı'ndan, Birleşmiş Milletler'e akredite bir partner kuruluş aracılığıyla bölgeye ulaştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Kerem Ebu Selam Kapısı'ndan günlük 20-25 tırın Gazze'ye girdiğini aktaran Turan, bu tırlarla yardımları Gazze'ye gönderme fırsatını elde ettiklerini söyledi.

"Gazze'nin yanında olacağız"

Turan, Gazze'ye sevk edilen etler dağıtıldığında video ve fotoğraflarla hisse sahiplerini bilgilendireceklerini belirtti.

Kurban etleri dahil olmak üzere şimdiye kadar Gazze'ye 480 milyon lira yardımda bulunduklarını bildiren Turan, "Burada yardımın büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Biz diyoruz ki 'Bütün dünya sussa biz susmayacağız, Gazze'nin yanında olacağız'. Bu bizim için adeta olmazsa olmazımız ve inancımızın, imanımızın bir parçasıdır. Nerede bir mazlum, mağdur varsa biz onun yanında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV, Gazze'ye 520 Ton Kurban Eti Gönderdi - Son Dakika

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