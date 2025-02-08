TDV Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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TDV Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni Düzenlendi

TDV Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni Düzenlendi

Diyarbakır'da TDV Yarıyıl Kampı kapanışında, 149 ülkede yetimlere ve öğrencilere yardım konuşuldu.

08.02.2025 00:16
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Diyarbakır'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni düzenlendi.

TDV Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, merkez Yenişehir ilçesindeki Dini Yüksek İhtisas Merkezinde gerçekleştirilen törende, Türkiye ve dünyada başta yetimler olmak üzere öğrencilere birçok konuda eğitim yardımında bulunduklarını söyledi.

Vakfın 149 ülkede faaliyet gösterdiğini bildiren Balkan, şu anda dünyanın çok büyük bir bölümünde özlemle beklenen bir vakıf haline geldiklerini belirtti.

TDV'nin dünyada iyiliğin öncüsü bir vakıf konumuna geldiğini anlatan Balkan, bunu vatandaşların bağışlarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Balkan, şöyle konuştu:

"Bu da vatandaşımızın büyük bir bölümünün vakfa ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza olan güvenini göstermektedir. Geçen sene 78 ülkede ve 348 noktada kurban kestik. 750 bin 52 vekaleten hisse kurban kestik ve bunları dağıttık. İslam kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu canlı bir şekilde gösteriyoruz. 36 bin hisseyi Filistin'de Gazze'ye ulaştırdık. İnsanımızdan da yağmur gibi yardım geldi. Arakan'a bugün 20 milyon dolarının üzerinde bir yardım ulaştırmış durumdayız."

"Her Camimizin, Her Kur'an Kursumuzun Bir Yetimi Olsun Projesi"ni hayata geçireceklerini kaydeden Balkan, bütün yardımların, merhamet ve şefkat dolu Türk milletinin bağışlarıyla yapılan güzellikler ve iyilikler olduğunu dile getirdi.

Çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Balkan, "Bir yerde bir Müslüman'ın bir ihtiyacı varsa, acı çekiyorsa oraya duyarsız kalamayız. Her Camimizin, Her Kur'an Kursumuzun Bir Yetimi Olsun Projesi ile dünyada sahipsiz yetim bırakmama gibi bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Bahadır Opus da kampa katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kentte 35 ilden 130 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kampın kapanış töreni, hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Eğitim, Dünya, Vakıf, Son Dakika

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