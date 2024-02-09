TechCamp İstanbul 2024\'te \'Depreme hazırlık\'temalı oyunlar geliştirilecek

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Özenç KILIÇ/ OYUN geliştiriciler, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun finansal desteği ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG Lab) işbirliğiyle düzenlenen 'TechCamp İstanbul 2024' te buluştu. TechCamp 2024'ün bu yılki ana teması oyun ve deprem. Programın açılışında konuşan ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, "Birer oyun geliştirici olarak, sizler, kullanıcıların duygularını yakalayarak afete hazırlığı teşvik etmek, derin bir empati ve karşılıklı anlayış yaratmak ve böylece toplumlara, doğal afetlere daha etkili biçimde hazırlık yapmak ve müdahale etmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma yetisine sahipsiniz. " dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise, "Deprem ülkesiyiz. Bundan sonraki süreçlerde de özellikle İstanbul adına da konuşulan çok konu var. Dolayısıyla hepimizin bireysel olarak, toplumsal olarak ve birlikte hareket edebilir hale gelmemiz gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak, "Buradaki amacımız depreme farkındalık ve depreme hazırlık amaçlı oyunlar ve deneyimler geliştirmek. Çünkü oyunların özellikle insanları biraraya getirme farkındalık yaratma, empati kurdurtma gibi çok güçlü yönleri var" dedi. TechCamp 2024 11 Şubat'ta sona erecek.

TechCamp İstanbul 2024, ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'nin finansal desteği ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG Lab) işbirliğiyle başladı. Etkinlik açılışına Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Dijital oyun geliştiricileri biraraya getiren 'TechCamp İstanbul 2024' te bu yıl ana tema deprem. Proje kapsamında 80 öğrenci oyunların gücünü kullanarak, deprem farkındalığını artırmak ve depreme hazırlıklı olmayı teşvik etmek amacıyla deprem öncesi, anı ve sonrası üzerine etkileşimli deneyimler ve sanal gerçeklik teknolojisiyle simülasyonlar oluşturacak. TechCamp'e katılan oyun geliştiriciler, gerçekleştirilecek atölyelerde deprem uzmanları ve akademisyenlerden de eğitimler alacak.

"DAHA GÜÇLÜ VE DAYANIKLI TOPLUMLAR İNŞA EDECEĞİZ"

Etkinlikte konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh programın gençler için bir fırsat olduğunu belirterek, "Deprem Bilinci ve Depreme Hazırlık için Oyun Geliştirme programı, genç liderlere afete dayanıklılık uzmanlarından mentorluk alma imkanı ve pozitif sosyal etki yaratmak için oyun geliştirmenin gücünden yararlanma ve böylece teknolojiyi dönüştürücü bir şekilde kullanma fırsatı tanıyor. Bu gibi programların desteğiyle, bilgisayar oyunları geleneksel bir eğlence vasıtası olmaktan çıkarak güçlü birer eğitim aracı ve toplumsal değişim vasıtasına dönüşüyor. Bu haftasonu boyunca, uzman mentörlerinizin de desteğiyle, ciddi oyunların ve sanal gerçekliğin gücünü toplumu depreme hazırlık konusunda donatmak ve doğal afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak için kullanacaksınız. Birer oyun geliştirici olarak, sizler, kullanıcıların duygularını yakalayarak afete hazırlığı teşvik etmek, derin bir empati ve karşılıklı anlayış yaratmak ve böylece toplumlara, doğal afetlere daha etkili biçimde hazırlık yapmak ve müdahale etmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma yetisine sahipsiniz. Desteğiniz ve katılımınız sayesinde, şüphesiz, daha güçlü ve dayanıklı toplumlar inşa edeceğiz." dedi.

"BİREYSEL VE TOPLUMSAL OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise, "Deprem ülkesiyiz. Bundan sonraki süreçlerde de özellikle İstanbul adına da konuşulan çok konu var. Dolayısıyla hepimizin bireysel olarak, toplumsal olarak ve birlikte hareket edebilir hale gelmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin özellikle TechCamp'in sayın dekanımızın da söylediği gibi çok farklı konulara ve önemli konulara temas ettiğini görüyoruz. 2 yıl önce yaptığımız TechCamp'in ana konusu kadını güçlendirme, iklim krizi ve bilgi kirliliğiydi ki çok önemli. Artık uluslararası ilişkiler ve ulusal konular arasında da çok derinlikli farklar kalmadığı için ve güvenliğin boyutları da çok genişlediği için bütün bu konuların bizim hayatımıza birebir etki eden konular olduğunun çok farkında olarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu tür etkinliklerin özellikle de öğrencilerimizin ve farklı üniversiteden farklı grupların da bu süreçlerin içerisinde bizlerle birlikte olması bizleri çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

"OYUN TOPLUM SORUNLARINA EĞİLEN BİR ARAÇ HALİNE GELDİ"

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ise, "Gerçekten artık oyun, sadece bir video oyunu ya da oyun oynamak adına eğlence adına geçirilen bir alan değil, bir ortam değil. Artık ciddi şekilde toplumun sorunlarına, konularına eğilen bir araç, bu şekilde kendimizi ifade edeceğimiz bir kanal haline geldi. Bugün de burada bunu görüyoruz. 2022 yılında yaptığımız TechCamp'te hatırlarsınız, kadının statüsünün yükseltilmesi, yanlış bilginin yayılmasıyla ilgili nasıl karşısına geçeceğimiz, iklimle ilgili problemler üzerine çalıştık.Bu sene görüldüğü üzere 2023'te hepimizi çok yakında ilgilendiren bir konu için biraraya geldik. Deprem. Çok ciddi bir problem. 6 Şubat'ta hep beraber bu acıyı, bu yarayı, bu meseleyi çok yakından yaşadık. Şimdi her gün bunu herhalde düşünmeden yaşayan bir kişi yok aramızda, hele İstanbul'da. Dolayısıyla çok anlamlı bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Başta Güven Hocam olmak üzere, emeği geçen buradaki tüm öğrencilere, kişilere gönülden teşekkür etmek istiyorum. Tabi bir teşekkürü de izin verirseniz, başından beri bizi destekleyen ABD Başkonsolosu Sayın Julie Eadeh'e gönülden teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

"AMACIMIZ DEPREME HAZIRLIK AMAÇLI OYUNLAR VE DENEYİMLER GELİŞTİRMEK"

TechCamp 2024 ile ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doç Dr. Güven Çatak, "Bu yıl dediğimiz gibi konumuz deprem. Buradaki amacımız depreme farkındalık ve depreme hazırlık amaçlı oyunlar ve deneyimler geliştirmek. Çünkü oyunların özellikle insanları biraraya getirme farkındalık yaratma, empati kurdurtma gibi çok güçlü yönleri var. Bildiğimiz eğlence sektörünün dışında aslında, oyunların bu anlamda bir ortak dil oluşturma, insanları biraraya getirme ve özellikle empati kurdurma, birtakım olaylara bizzat uzağı yakın etme ve tanıklık etmemizi sağlama gibi çok güçlü yönleri var. Biz de bu kamp boyunca oyun geliştiren arkadaşlarımızı, öğrencilerimizle birlikte hem sektörden profesyonelleri hem de akademisyenlerim aslında veya biraraya getirerek bu kamp boyunca bu tip projelerin çıkmasını aslında sağlayacağız. Kampın sonunda öne çıkan projeleri de yani ürünleşmesi yönünde onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bunları çeşitli kurumlara, enstitülere götürerek bizzat ürünleşmeleri yönünde onlara da destek vermeye devam etmek istiyoruz. Şu an tabii ki aşağı yukarı 180 başvuru aldık. Bunlardan 80 kişiyi kabul ettik. Bu hafta 6 Şubat'ta ilk önce eğitim kampımız başladı. İlk 3 gün bu arkadaşlarımız çeşitli eğitimler aldı, oyun geliştirme, sanal gerçeklik üzerine.Şimdi de bugünden itibaren 3 gün boyunca bir Hekaton başlıyor, yani bir oyun geliştirme tarafı başlıyor. Şimdi de bu yaklaşık 80 arkadaşla birlikte 3 gün boyunca buradayız. Hep birlikte bu alan üzerine oyunlar geliştirmek için hem birlikte tartışacağız, konuşacağız ve tabii ki birlikte üreteceğiz." şeklinde konuştu.

"OYUN SADECE EĞLENCE DEĞİL AYNI ZAMANDA ÖĞRETMEK"

Hekaton çalışmasına katılacaklardan biri de, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı 3. sınıf öğrencisi Aslı Cengiz. Cengiz projenin bir parçası olmanın heyecan verici oldğunu belirterek, "Ben ve ekibim bu 6 Şubat depreminde çok etkilenmiştik gerçekten. Bu programın olduğunu duyunca çok heyecanlı bir şekilde katılıp bunun parçası olmayı çok istedik. Katıldığımız için çok mutluyuz kabul edildiğimiz için. Biz bunun daha duygusal kısmında yer almak istiyoruz, geliştireceğimiz bu üç günlük oyunda. Umarım bir katkısı olur. Bazı küçük simülasyonlarla da insanları eğitmeyi de amaçlıyoruz. Çünkü oyun sadece eğlence değil biliyorsunuz öğretmek de aynı zamanda." dedi.