Tekirdağ Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. Etap Temelleri Atıldı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap konutlarının temeli atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Projelerimizi günü kurtarmak için değil, çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak için hayata geçiriyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde hayata geçirilecek Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap konutları için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Trakya Bölgesi'nin ilk kentsel dönüşüm alanı olan Altınova Mahallesi'nde modern ve depreme dayanıklı binalar inşa etmenin önemi üzerinde duruldu.

Programın açılış konuşmasını Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener yaptı. Daire Başkanı Yener, projenin teknik detayları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bölgenin zemin yapısı nedeniyle alanda çok ciddi bir jet grout çalışması yapıldığını belirten Yener, temel imalatında kullanılan demir kalınlıklarına kadar her detayın depreme karşı tam dayanıklılık sağlayacak şekilde planlandığını ifade ederek çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

"AMACIMIZ DAHA GÜÇLÜ, DAHA DİRENÇLİ VE DAHA YAŞANILABİLİR BİR TEKİRDAĞ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kentin geleceği için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bugün burada, Tekirdağ'ımızın daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir kent olma iradesini ortaya koyan Altınova Kentsel Dönüşüm Projemizin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi. Göreve geldikleri günden bu yana insan odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Yüceer, "Göreve başladığımız günden bu yana bir şeyi çok net söyledik; bu şehirde hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmeyecek, hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmayacak. Hayatın her aşamasında hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmediklerini belirten Başkan Yüceer, daha dirençli bir Tekirdağ oluşturmak amacıyla önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla hareket ederken, deprem gerçeğini de hiçbir zaman göz ardı etmedik. 'Önce can, önce güvenlik' diyerek daha dirençli bir Tekirdağ hedefiyle göreve gelir gelmez Tekirdağ Kentsel Dönüşüm A.Ş.'yi ve planlama ajansımızı kurduk. Çünkü biliyoruz ki plansız bir kenti dönüştürmek mümkün değildir. Biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden adımlar atıyoruz."

ALTINOVA BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA DÖNÜŞÜYOR

Altınova Mahallesi'nin dönüşüm sürecine ilişkin bilgi veren Yüceer, bölgede kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "İstanbul Teknik Üniversitesi ile hazırladığımız Kentsel Dönüşüm Master Planı kapsamında Altınova Mahallemiz, zemin yapısı ve mevcut yapı stoğunun oluşturduğu riskler nedeniyle öncelikli dönüşüm alanlarından biri olarak belirlendi. Yaklaşık 14,5 hektarlık bu alanda hak sahipliği tespitlerinden imar planlarına, zemin etütlerinden finansal modellemelere kadar kapsamlı çalışmalar yürüttük" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşümün yalnızca bina yapımından ibaret olmadığını dile getiren Başkan Yüceer, "Kentsel dönüşüm sadece bina yapmak değildir. Bizim hedefimiz güvenli konutların yanı sıra güçlü yaşam alanları oluşturmaktır. Altınova'nın mahalle kültürünü koruyarak daha fazla yeşil alan, park, sosyal donatı ve kamusal hizmet alanları kazandırmayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında yaklaşık bin 400 konut ve 35 bin metrekare ticari alan planlandı. Ayrıca aile sağlığı merkezi, kreş, gündüz bakım evi, kültürel tesisler ve belediye hizmet alanları da projede yer alıyor" diye konuştu.

YAPILAR GÜNCEL DEPREM YÖNETMELİKLERİNE UYGUN TASARLANDI

Temeli atılan etap hakkında da bilgi veren Yüceer, yapıların güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlandığının altını çizerek, "Bugün temelini attığımız etapta 84 konut ve 4 iş yerinden oluşan projeyi hayata geçiriyoruz. Yapılarımız güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlandı. Farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde çeşitli büyüklüklerde konut ve iş yerleri planlandı" dedi.

Altınova'da başlayan dönüşüm çalışmalarının kentin diğer bölgelerinde de devam edeceğini vurgulayan Başkan Yüceer, "Hedefimiz, bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Projenin planlanan teslim tarihi Haziran 2027. Tamamlanmasının ardından hak sahipleriyle yapılacak süreç noter huzurunda ve şeffaf şekilde yürütülecek. Bugün attığımız temel yalnızca bir binanın değil, Tekirdağ'ın geleceğinin temelidir. Bu süreç sadece Altınova ile sınırlı kalmayacak. Zafer, Hürriyet ve Gündoğdu mahallelerimizde başlayacak yeni kentsel dönüşüm projelerimizin de müjdesini buradan paylaşmak istiyorum. Diğer ilçelerimizde de belirlenecek alanlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DERDİMİZ BETON DEĞİL, RANT DEĞİL"

Kentsel dönüşüm çalışmalarında önceliklerinin insan güvenliği olduğunu vurgulayan Yüceer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim derdimiz beton değil, rant değil, insanımızın güvenliği ve şehrimizin geleceğidir. Projelerimizi günü kurtarmak için değil, çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak için hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, kurumlarımıza ve bizlere güvenen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Altınova'yı daha güvenli, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir mahalle haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ'ımızın 11 ilçesinde, 373 mahallesinde, hiçbir ayrım gözetmeden aynı kararlılık ve aynı heyecanla hizmet üretmeyi sürdüreceğiz. Altınova'mıza, Süleymanpaşa'mıza ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun."

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da konuşmasında projenin kent açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap'ın temeli atıldı.