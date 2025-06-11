Tekirdağ, Bayram Tatilinde Yoğun Ziyaretçi Ağırladı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, dört günlük bayram tatili boyunca nüfusunun üç katına yaklaşan sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hizmet kapasitesini üç katına çıkararak, vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram tatili geçirmesini sağladı.

Kurban Bayramı süresince nüfusu üç katına çıkan Tekirdağ'da içme suyu, temizlik ve ulaşım hizmetleri, oluşan ihtiyaçlar ölçüsünde artırılarak vatandaşların sorun yaşamamasına özen gösterildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı Merkezi, bayram tatili süresince vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri dinleyerek, çözüme ulaştırılması için çalıştı. Çağrı merkezi, bu süreçte toplam bin 282 çağrıya cevap verdi.

Bayram tatili boyunca başta anız yangınları olmak üzere, vatandaşların can ve mal güvenliği için birçok yangına müdahale eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de önemli bir görevi yerine getirdi. Zabıta ekipleri ise vatandaşların alışveriş yaptığı yerlerin denetiminden toplu taşıma araçlarının denetimine kadar yoğun mesai yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tatilin keyfini denize girip serinleyerek çıkarmak isteyen vatandaşların huzuru ve konforu için Marmaraereğlisi'nde 105 ton, Süleymanpaşa'da 120 ton ve Şarköy'de 116 ton olmak üzere toplamda 341 ton yosun toplanarak sahil ve plajlar temiz hale getirildi.

Kurban Bayramı süresince TEKULAŞ'a bağlı şehir içi, ilçeler arası ve kırsal mahalle hatlarında vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verildi. Bayramda artan yoğun yolcu talebinin karşılanması için gerekli tüm önlemler alındı.

Büyükşehir Belediyesi mezbahaları da tam kapasite hizmet verdi. Şarköy'de 124 büyükbaş 81 küçükbaş, Çerkezköy'de 21 büyükbaş altı küçükbaş, Çorlu'da 29 büyükbaş 337 küçükbaş ve Malkara Et Kombina Tesisi'nde 230 büyükbaş 386 küçükbaş olmak üzere dört tesiste toplam bin 214 adet kurbanlığın hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullar altında kesimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şehrin 11 ilçesinde, 372 mahallede 460 mezarlıkta toplamda 8 bin 102 dönüm alanda ot biçimi ve ilaçlama işlemi yapılarak vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmelerine imkan sunulmuş oldu. Vatandaşlara mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servis hizmeti de verildi. Ayrıca 11 ilçedeki merkez mezarlık alanlarında Kurban Bayramı süresince mezarlıktaki yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara verilmek üzere 5 bin adet çiçek dağıtıldı.

Ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla vektörle mücadele çalışmalarına da hız verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Kurban Bayramı tatili boyunca Tekirdağ müthiş bir yoğunluk yaşadı. Bu süreçte ilimizin nüfusu yaklaşık üç katına çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak biz de artan su ve temizlik talepleri başta olmak üzere ihtiyaçlara cevap vermek, vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak, onları mağdur etmemek ve misafirlerimizi Tekirdağ'a yakışır bir şekilde ağırlamak adına hizmet kapasitemizi üç katına çıkardık. Tüm ekiplerimiz bayram tatili süresince halkımızın huzur ve konforu için mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalıştılar. Tatil için güzel Tekirdağ'ımızı tercih eden misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da halkımızın yaşamaktan keyif aldığı bir Tekirdağ için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."