Tekirdağ'da İhracat Şubat Ayına Göre Yüzde 9.8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da İhracat Şubat Ayına Göre Yüzde 9.8 Arttı

Tekirdağ\'da İhracat Şubat Ayına Göre Yüzde 9.8 Arttı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ merkezli firmaların mart ayında 165 milyon 9 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve ihracatın şubat ayına göre yüzde 9.8 arttığını bildirdi. Günay, demir, kimyevi maddeler, elektronik malzemeler ve hazır giyim gibi ürünlerin başı çektiği ihracatın Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve İspanya gibi ülkelerle gerçekleştirildiğini belirtti.

09.04.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, ihracatın şubat ayına göre yüzde 9.8 arttığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada Tekirdağ merkezli firmaların mart ayında 165 milyon 9 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

İhracat rakamlarının şubat ayına göre yüzde 9.8 arttığını ifade eden Günay, ihracat rakamlarının artmasının önemli olduğunu kaydetti.

İhraç edilen ürünlerin başında demir, kimyevi maddeler, elektronik malzemeler ve hazır giyim geldiğini aktaran Günay, "İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve İspanya yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cengiz Günay, Bulgaristan, Sırbistan, Tekirdağ, İhracat, Almanya, İspanya, İtalya, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da İhracat Şubat Ayına Göre Yüzde 9.8 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
09:03 Dolar, euro ve altında son durum Dolar, euro ve altında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:15:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da İhracat Şubat Ayına Göre Yüzde 9.8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement