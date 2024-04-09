Tekirdağ\'da İhracat Şubat Ayına Göre Yüzde 9.8 Arttı

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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, ihracatın şubat ayına göre yüzde 9.8 arttığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada Tekirdağ merkezli firmaların mart ayında 165 milyon 9 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

İhracat rakamlarının şubat ayına göre yüzde 9.8 arttığını ifade eden Günay, ihracat rakamlarının artmasının önemli olduğunu kaydetti.

İhraç edilen ürünlerin başında demir, kimyevi maddeler, elektronik malzemeler ve hazır giyim geldiğini aktaran Günay, "İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve İspanya yer aldı." ifadelerini kullandı.