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Tekirdağ'da kafeteryada çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da kafeteryada çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü

Tekirdağ'da bir kafeteryada yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada Rıdvan Ersoy, Gökay Kazan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu.

Tekirdağ\'da kafeteryada çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü
27.12.2023 - 15:22,
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TEKİRDAĞ'da bir kafetaryada yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan Ersoy (58), Gökay Kazan'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu. Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı. İkili arasındaki kavga sırasında Ersoy'un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, yere yığıldı. Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kavga ile cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. M.K. de Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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