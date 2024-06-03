Tekirdağ\'da tankerden denize tonlarca mazot sızdı

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"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var"

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden, yükleme sırasında bağlantının kopup yan yatması nedeniyle 12 bin litre mazot sızdı. Tekirdağ Liman Başkanlığı, geminin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı.

GEMİDEN TONLARCA MAZOT SIZDI

Marmaraereğlisi'de cumartesi günü Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen "Alsu" isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu. Bağlantının kopması üzerine yan yatan gemiden denize mazot sızdı.

12 MİLYON 600 BİN LİRA PARA CEZASI

Olay üzerine limana, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot sızdığı belirlendi. Tekirdağ Liman Başkanlığı, denizin kirletmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı. Limanda önlem alınarak denize dökülen mazotun temizleme çalışmaları sürüyor.