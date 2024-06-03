Tekirdağ'da tankerden denize tonlarca mazot sızdı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tankerden denize tonlarca mazot sızdı

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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde bir akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yükleme sırasında yan yattı. Olay sonucu 12 bin litre mazot denize sızdı. Ekipler, geminin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uygularken, denize dökülen mazotu temizlemek için çalışmalara başladı.

03.06.2024 16:29  Güncelleme: 17:36
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden, yükleme sırasında bağlantının kopup yan yatması nedeniyle 12 bin litre mazot sızdı. Tekirdağ Liman Başkanlığı, geminin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı.

Tekirdağ'da Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Sızdı

GEMİDEN TONLARCA MAZOT SIZDI

Marmaraereğlisi'de cumartesi günü Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen "Alsu" isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu. Bağlantının kopması üzerine yan yatan gemiden denize mazot sızdı.

Tekirdağ'da Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Sızdı

12 MİLYON 600 BİN LİRA PARA CEZASI

Olay üzerine limana, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot sızdığı belirlendi. Tekirdağ Liman Başkanlığı, denizin kirletmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı. Limanda önlem alınarak denize dökülen mazotun temizleme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Sızdı
Tekirdağ\'da tankerden denize tonlarca mazot sızdı
Kaynak: DHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Denizcilik, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tankerden denize tonlarca mazot sızdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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