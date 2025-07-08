Tekirdağ\'da Taşkın Kontrol Tesisi İncelemesi

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, Tekirdağ'da Taşkın Kontrol Tesisi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Yücegök ve beraberindeki heyeti Saray ilçesinde tesis yetkilileri karşıladı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yücegök, bölgede meydana gelebilecek taşkın risklerinin azaltılması, yerleşim alanlarının ve tarım arazilerinin korunması ve can ve mal güvenliğinin temin edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yücegök, DSİ'nin su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için hayata geçirilen projelerle taşkın kontrolü, tarımsal üretimin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "konulu şiir yarışması sonuçlandı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarışmada Edirne Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencimiz Laila Mia Usta, Türkiye üçüncüsü olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Uzunnköprü'de "Müdürler Toplantısı" yapıldı

Uzunköprü ilçesinde belediyenin birim müdürlerinin katılımıyla "Müdürler toplantısı" yapıldı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'in başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, ilçenin gelişimi için atılan adımlar ve yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Başkan Martin, çalışmaların koordineli ve etkili bir şekilde ilerlemesi için düzenli istişarelerin önemine vurgu yaparak, "Uzunköprümüz için hep birlikte çalışmaya, ortak akılla üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.