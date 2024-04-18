Tekirdağ'da Vatandaş, Maaşını Peşin Alan Ancak Vekil Olamayan İsimler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Vatandaş, Maaşını Peşin Alan Ancak Vekil Olamayan İsimler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Tekirdağ\'da Vatandaş, Maaşını Peşin Alan Ancak Vekil Olamayan İsimler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Tekirdağ'da yaşayan Salim Koçak adlı vatandaş, seçimden önce 3 aylık maaşı peşin alan, ancak yeniden vekil olamayan 310 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Koçak, suç duyurusu dilekçesinde, vekillerin aldıkları parayı iade etmemelerinin halkın/devletin parasının üstüne çökmek olduğunu belirtti.

18.04.2024 15:35
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HABER: MEHMET OFLAZ

Tekirdağ'da yaşayan Salim Koçak adlı vatandaş, seçimden önce 3 aylık maaşı peşin alan, ancak yeniden vekil olamayan 310 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Salim Koçak, "Milletin verdiği vekaleti kötüye kullanmak başlı başına suçtur. Buna kimsenin hakkı yoktur" dedi.

(ANKARA) 27'nci döneminde görev yapan 314 milletvekili, 14 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girememişti. Vekillikleri sona eren 314 isme Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için toplam 70 milyon TL ödenmişti. Mayıs ayının yarısı ve haziran aylarında vekil olmadıkları halde fazladan ücret alan 314 vekilden; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Eski AKP Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, "Biz bu parayı hak etmedik" diyerek parayı iade etmişti.

Tekirdağ'da yaşayan Salim Koçak adlı yurttaş, 310 eski milletvekili ile TBMM başkanı hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Koçak, suç duyurusu dilekçesinde, "310 eski milletvekili fazladan ödenen parayı iade etmemişler, halkın vergileriyle toplanmış paranın, yani halkın/devletin parasının üstüne çökmüşlerdir. Bu yaptıkları hak, hukuk, adalet, demokrasi ve insan şeref, namus ve haysiyetiyle asla bağdaşmayan bir utançtır" ifadelerine yer verdi.

Salim Koçak, 310 vekilin Meclis'te, "toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma..." diye yemin ettiğini hatırlatarak, "Bu yaptıkları yemini çiğnemektir. Zira böylece toplumun huzur ve refahı için milli dayanışma ve adalet anlayışına aykırı hareket etmiş olmaktadırlar." dedi.

Dilekçede, Anayasa'nın 2'nci ve 5'nci maddelerini de hatırlatan Koçak, "Söz konusu milletvekilleri, aldıkları paranın yarısı yanlışlıkla ödenmiş olmasına rağmen iade etmemekle bu hükümlere aykırı hareket etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla topluma iyi örnek olması gerekenler tam aksine kötü örnek olmuşlardır" görüşünü ileri sürdü.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Salim Koçak, "Milletin verdiği vekaleti kötüye kullanmak başlıbaşına suçtur. Buna kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Vatandaş, Maaşını Peşin Alan Ancak Vekil Olamayan İsimler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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