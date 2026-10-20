Tekirdağ Kapaklı'da araç camı kırıp 8 bin lira çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da araç camı kırıp 8 bin lira çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ Kapaklı'da park halindeki otomobilin camı kırılarak cüzdan, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarın çalındığı iddia edildi; yakalanan şüpheli tutuklandı. Cüzdanda 8 bin lira bulunduğu belirtilirken, şüphelinin evinde dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırarak bir miktar para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi 47. Sokak'ta otomobilini park eden S.U.A, yaklaşık bir saat sonra aracının yanına döndüğünde sağ ön yolcu camının kırıldığını fark etti.

Araçta yaptığı kontrolde cüzdanının, dizüstü bilgisayarının bulunduğu çantanın ve cep telefonunun çalındığını belirleyen S.U.A, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çalınan cüzdanda kimlik, ehliyet, 4 kredi kartı, kartvizitler ve 8 bin lira bulunduğu öğrenildi.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 24 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.İ. (47) olduğunu belirledi.

E.İ, Atatürk Mahallesi Kamber Sokak'taki ikametinde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, çalındığı belirtilen dizüstü bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Cep TelefonuBilgisayarTekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da araç camı kırıp 8 bin lira çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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