Tekirdağ MEB AKUB ekibi hafif düzey kentsel arama kurtarmada akredite oldu - Son Dakika
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Tekirdağ MEB AKUB ekibi hafif düzey kentsel arama kurtarmada akredite oldu

Tekirdağ MEB AKUB ekibi hafif düzey kentsel arama kurtarmada akredite oldu
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB ekibi, İl AFAD Müdürlüğü AFAD Yerleşkesi'nde verilen Hafif Düzey Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimi'ni tamamlayarak akredite oldu. 36 eğitim çalışanı ve öğretmenden oluşan ekip, olası afetlerde gönüllülük esasına dayalı olarak görev almaya hazır.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi, "Hafif Düzey Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimi"ni tamamladı.

İl AFAD Müdürlüğü AFAD Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen eğitim ve çalışmaların ardından ekip, hafif düzey kentsel arama kurtarma alanında akredite oldu.

MEB AKUB Ekip Lideri Serdar Çapkın, burada yaptığı konuşmada, ekip olarak afetlere müdahale konusunda etkin ve yetkin olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekibin 36 eğitim çalışanı ve öğretmenden oluştuğunu aktaran Çapkın, olası afetlerde eğitimcilerin gönüllülük esasına dayalı olarak görev alarak topluma destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Çapkın, arama kurtarma alanında da ön saflarda yerlerini aldıklarını aktararak, "Daha önce Afet ve Acil Durumlarda Hafif Düzey Barınma Eğitimini de tamamlayan Tekirdağ MEB AKUB ekibinin, afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeye devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ MEB AKUB ekibi hafif düzey kentsel arama kurtarmada akredite oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ MEB AKUB ekibi hafif düzey kentsel arama kurtarmada akredite oldu - Son Dakika
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