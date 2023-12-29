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Tekirdağ merkezli operasyonda 7 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli operasyonda 7 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ merkezli operasyonda 7 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
29.12.2023 - 10:34,
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TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Tekirdağ, İstanbul, Van ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden E.B., R.A., C.T., A.Ö., H.O., E.A.D. ve E.E., tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli operasyonda 7 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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