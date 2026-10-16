Tekirdağ Saray\'da kendini polis diye tanıtan 2 dolandırıcı 80 altın alıp tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde telefonla aradıkları H.Ç.'yi kendilerini polis olarak tanıtıp 80 altınını alarak dolandıran G.C. ve A.S., tutuklandı.

Saray ilçesinde yaşayan H.Ç.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını belirterek, örgüt üyelerine düzenleyecekleri operasyon için evinde bulunan altınları gelen görevliye teslim etmelerini istedi. H.Ç., evindeki 80 altını çantaya koyarak gelen sivil giyimli kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığın anlayan H.Ç., polise giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı teknik ve fiziki çalışmada, dolandırıcıların G.C. ve A.S., olduğu belirlendi. İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli Tekirdağ'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.C. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemede, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.