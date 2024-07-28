TEKNOFEST Adana esnafına 'can suyu' olacak - Son Dakika
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TEKNOFEST Adana esnafına 'can suyu' olacak

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'in Adana için çok önemli bir organizasyon olduğunu ve esnaflara katkı sağlayacağını belirtti. TEKNOFEST'in dünyada markalaşmış bir değer haline geldiğini ve yüksek katılımların gerçekleştiğini söyleyen Vali Köşger, bu yıl 2 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini ifade etti. Ayrıca, TEKNOFEST'in Adana ekonomisine de can suyu olacağını vurgulayan Vali Köşger, festivallerin Adana'nın tanıtımına ve turizmine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

28.07.2024 09:21
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TEKNOFEST Adana esnafına 'can suyu' olacak

-Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Adana artık festivaller kenti, 2 milyonu aşan ziyaretçi sayısı bekliyoruz"

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2- 6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'in Adana için çok önemli bir organizasyon olduğunu esnaflara katkısı olacağını söyledi.

Bu yıl 10'uncu TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek. TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu.

"2 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "TEKNOFEST bizim artık dünyada markalaşmış değerlerimizden birisi haline geldi. Dünyada teknoloji festivali anlamında önemli bir yer ediniyor. Çok yüksek katılımlar şimdiye kadar gerçekleşti. Eskiden sadece İstanbul'da gerçekleştiriliyordu ama artık başka illerde de yapılıyor. Akdeniz bölgesindeki ilk festivali Adana'da gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin bu festivale rağbeti var. Bu sene 1 milyon 600 bin yarışmacı müracaatı var. 2 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla rekor katılımlı festival gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Bu festivale herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Esnafa 'can suyu' olacak"

TEKNOFEST'in Adana ekonomisine de 'can suyu' olacağını ifade eden Vali Köşger, daha sonra şunları söyledi:

"Esnafımızda festivallerde çok güzel hizmet veriyor. Adana'nın festivallere alışkın olması esnafları da sevindiriyor. Son festivalde sadece Adana değil Mersin ve civar illerde ki oteller de doldu. Hal böyle olunca TEKNOFEST'te esnafımıza iyi gelecek, onlara katkı sağlayacak."

"Festivallerde günlük asayiş olayları dahi yaşanmıyor"

Adana'nın artık 'festivaller kenti' olarak anıldığını anlatan Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana festivaller kenti olma yolunda hızlıca ilerliyor. Çok ciddi bir potansiyel var. Vatandaşlarımız festivalleri çok seviyor. Adana kültür ve sanat anlamında çok önemli kentlerden birisi. Ben geleli 1 yıl olmadı ama çok büyük festivaller gerçekleştirildi. O festivallerde günlük asayiş olayları dahi yaşanmadı. Portakal Çiçeği Karnavalı 9 gün sürdü ve hiçbir sıkıntı olmadı. Türkiye'nin her tarafından gelen vatandaşlarımız çok güzel vakit geçirdiler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Adana esnafına 'can suyu' olacak - Son Dakika

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