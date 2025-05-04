TEKNOFEST KKTC'ye büyük ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TEKNOFEST KKTC'ye büyük ilgi

TEKNOFEST KKTC\'ye büyük ilgi

Alper Gezeravcı, TEKNOFEST'teki katılımın arttığını ve etkinliğin heyecan yarattığını belirtti.

04.05.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'ye çok büyük ilgi gösterildiğine işaret ederek, "Gelen katılımcı kardeşlerimizin çoğu sadece gezmek amacıyla değil, bizzat stantlarda oluşturulmuş öğelerin içerisinde rol alma, yarışmacı olarak katılmak için buradalar." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Gezeravcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in yurt dışında Azerbaycan'ın ardından KKTC'de gerçekleştirildiğini anımsattı.

TEKNOFEST'lere katılım ve ilginin çok fazla olduğuna dikkati çeken Gezeravcı, bu etkinliğin, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu söyledi.

Gezeravcı, 4 gündür KKTC'de coşku ve heyecan yaşadıklarını belirterek, festival boyunca bütün faaliyet alanlarını teker teker dolaşarak, vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlattı.

"İlgi, alaka çok memnun edici"

Gençlerin ilgi, alaka, dikkat ve süreçte aktif rol alma çabalarının had safhada olduğunu aktaran Gezeravcı, "Gelen katılımcı kardeşlerimizin çoğu sadece gezmek amacıyla değil, bizzat stantlarda oluşturulmuş öğelerin içerisinde rol alma, yarışmacı olarak katılmak için buradalar. Sıradan oyunların değil, ciddi şekilde mevcut potansiyellerini yansıtabilecekleri bilim ve teknoloji alanındaki uygulama faaliyetlerinin içerisinde yer alıyorlar. İlgi, alaka hakikaten çok memnun edici." diye konuştu.

Burada bulundukları süreçte iki üniversitede konferans verdiğini anlatan Gezeravcı, bugüne kadar 160'tan fazla şehir değiştirerek bu şekilde 350'nin üzerinde program icra ettiklerini bildirdi.

"Bu yıl TEKNOFEST İstanbul, muhtemelen yeni bir rekorun kırılacağı bir TEKNOFEST olacak." ifadesini kullanan Gezeravcı, İstanbul'a, sadece Türkiye'nin değil dünyanın kavşak noktası olması dolayısıyla sadece yurt içinden değil, yurt dışından da çok sayıda katılımcı beklediklerini söyledi.

IAC için hazırlıklar sürüyor

Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) bu yıl Sydney'de gerçekleştirileceğini belirten Gezeravcı, şunları kaydetti:

"2026'da bu önemli organizasyon Antalya'da icra edilecek. Buna yönelik devletimizin iradesiyle çalışmalar, zaten adaylık sürecini almış olduğumuz Azerbaycan'daki IAC organizasyonundan bu yana devam ediyor. Hazırlıklar şu anda belli takvimler dahilinde, belli aşamaların kontrol sürecini yürüterek devam ettiriliyor. Sydney'in önemi, bizim organizasyonumuzdan hemen önce olması."

Kaynak: AA

Alper Gezeravcı, Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST KKTC'ye büyük ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:46:44. #7.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST KKTC'ye büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.