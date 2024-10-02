TEKNOFEST'ler Türkiye'nin Bağımsızlığını Güçlendiriyor - Son Dakika
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TEKNOFEST'ler Türkiye'nin Bağımsızlığını Güçlendiriyor

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Bakan Kacır, TEKNOFEST'lerin Türkiye'nin bağımsız yolculuğuna katkısını vurguladı.

02.10.2024 16:16
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Bakan Kacır: "TEKNOFEST'ler Türkiye'nin tam bağımsız yolculuğuna devam etmesini sağlayacak"

ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST'ler bu ateş çemberindeki zor coğrafyada Türkiye'nin tam bağımsız yolculuğuna güçlü bir şekilde devam etmesi için en önemli kazanımlarımız olmayı sürdürecek" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı.

"TEKNOFEST'ler birçok girişimi inşa ediyor"

Açılış sonrası GÖKBEY helikopterin önünde basın mensuplarına konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2018 yılından bu yana TEKNOFEST'leri gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST Akdeniz'de bu sene de bu heyecanı yaşıyoruz. TEKNOFEST milli teknolojilerin milletimizle buluştuğu adres. 50 teknoloji yarışmasına 790 bin takımdan 1 milyon 650 bin gencimiz katıldı. Bu yılın TEKNOFEST'inde 11 yeni yarışma var. 11 yeni yarışmayı TEKNOFEST'e ilave ettik. Artık sadece araştırma, geliştirme projelerini değil, teknoloji girişimlerini de TEKNOFEST'lerde inşa ediyorlar" dedi.

2030 için Türkiye'nin 100 bin tekno girişim hedefi olduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, daha sonra şunları söyledi:

"2030 için 100 bin tekno girişimin bu topraklardan doğup dünyaya açılmasını hedefliyoruz. TEKNOFEST'ler adeta girişimci fabrikası olarak bizi bu hedefe taşıyan en önemli unsurlar. Burada çok keyifli vakit geçireceğiz. Bilim merkezi alanlarında birçok farklı etkinlikte muhteşem hatıralar yaşatacağız. TEKNOFEST'ler bu ateş çemberindeki zor coğrafyada Türkiye'nin tam bağımsız yolculuğuna güçlü bir şekilde devam etmesi için en önemli kazanımlarımız olmayı sürdürecek. Bizler de her daim bütün teknolojik çalışmalarda Türk gençliğinin önünü açmaya devam edeceğiz."

TEKNOFEST\'ler Türkiye\'nin Bağımsızlığını Güçlendiriyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST'ler Türkiye'nin Bağımsızlığını Güçlendiriyor - Son Dakika

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