TEKNOFEST'te 5G Yarışması Başlıyor

08.08.2025 15:22
TEKNOFEST'te bu yıl ilk kez düzenlenecek 5G Konumlandırma Yarışması, 76 üniversiteden 343 takım katılıyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez "5G Konumlandırma Yarışması" düzenlenecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yarışma, katılımcılara ileri teknolojilerle çalışma fırsatı sunmasının yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenmesi becerilerini sergileme imkanı sağlayacak.

Turkcell yürütücülüğünde gerçekleştirilecek yarışmada takımlar, mevcut 5G test şebekesinden alınan radyo şebeke performans metrikleri ve GPS verilerini kullanarak en doğru konum tahminini yapacak yapay zeka destekli modelleri geliştirecek.

Yarışma sürecinde, belirlenen kampüs güzergahında hedef konumlar, hem algoritmalar hem de fiziksel keşifle bulunmaya çalışılacak.

Yarışmaya 76 üniversiteden 343 takım ve 1170 öğrenci başvurdu. Ön değerlendirme sürecinin ardından 14 takım ve 66 finalist büyük finalde yarışmaya hak kazandı. Finalistler, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Endonezya'dan katılım gösteren finalistler yarışmayı uluslararası boyuta taşıyacak.

Genç zihinler İstanbul'da yarışacak

Final, 9-10 Ağustos'ta İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

İlk gün takımlar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde hakem heyetine 10 dakikalık sunum yapacak, ardından geliştirdikleri algoritmalarla belirlenen hedef konumları fiziksel olarak tespit etmeye çalışacak.

Yarışmada birincilik ödülü 150 bin lira, ikincilik ödülü 120 bin lira, üçüncülük ödülü 100 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca "En Özgün Algoritma" ve "En İyi Sunum" kategorilerinde de özel ödüller verilecek.

19-29 yaş aralığındaki finalistler, İstanbul'dan Hatay'a, Endonezya'dan Konya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelerek 5G teknolojisiyle geleceğin akıllı şehirleri, nesnelerin interneti çözümleri ve konum bazlı servislerin temellerini atacak.

Yarışma, katılımcılar için bir rekabet ortamı sunmasının yanı sıra gerçek dünya uygulamalarıyla dolu bir teknoloji laboratuvarı da olacak.

Final, TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.

