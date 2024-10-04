TEKNOFEST'te Öğrencilere Helikopter Deneyimi - Son Dakika
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TEKNOFEST'te Öğrencilere Helikopter Deneyimi

TEKNOFEST\'te Öğrencilere Helikopter Deneyimi

Adana'daki TEKNOFEST'te 35 bin öğrenci, helikopterle gökyüzünü deneyimledi. Projenin mutluluk kaynağı.

04.10.2024 14:55
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan bir grup öğrenci ilk kez helikopterle gökyüzünde dolaşma şansı buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda sürüyor.

Çocukların festival coşkusuna tanık olmaları için başlatılan "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesi kapsamında 15 kentten 35 binden fazla öğrenci TEKNOFEST Adana'da ağırlandı.

Bir grup öğrenci, jandarmanın "Çelik Kanatlar" uçuş ekibinin desteğiyle ilk kez helikopterle gökyüzünde dolaştı, kenti ve festival alanını havadan gözlemledi.

Etkinliğin ardından çocuklara günün anısına "Artık siz de gökyüzünün sevdalılarısınız" yazılı sertifika verildi.

"Onların mutluluğuna bir nebze de katkımızın olması bizler için kıymetli"

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, AA muhabirine, "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesinin merhum Özdemir Bayraktar anısına düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin, proje sayesinde büyüklerinin tasarladığı ürünlerle daha önce televizyondan takip ettikleri uçuş gösterilerini TEKNOFEST'te deneyimleme şansı bulduğunu belirten Saymaz, şöyle konuştu:

"Festival girişinde karşılaştığım Yörük çocuklarına 'Alana ilk girdiğinizde ne hissettiniz?' diye sorduğumda çok net şekilde 'Mutluluk ve heyecan' dediler. Bu netlik bile bizler için çok önemli. Onların mutluluğuna bir nebze de katkımızın olması bizler için kıymetli."

Çocukların ağabeylerinin, ablalarının yaptığı projeleri yerinde görüp ufuklarına, bakış açılarına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki aradığımız Selçuk Bayraktar'lar, Aziz Sancar'lar, o Yörük çocuklarının içinden, Anadolu'nun en ücra köşesinde çıkacak. O çocukları, gençleri, bilim adamlarını bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Proje kapsamında 15 ilden 35 bini aşkın öğrencinin TEKNOFEST Adana'ya götürüldüğünü anlatan Saymaz, "Bugüne kadar 220 binden fazla öğrencimizi 'Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun' projesi kapsamında TEKNOFEST alanlarına taşıdık." dedi.

Saymaz, çocukların festivalde çok sayıda etkinliğe katılmanın yanı sıra uçuş yapmayı da deneyimlediğini ifade ederek, "Helikopterle uçmak onlar için muazzam bir heyecan, unutamayacakları bir anı. TEKNOFEST olarak onların üzerinde olumlu bir iz bırakmaktan ziyadesiyle memnun ve mutluyuz." diye konuştu.

"Burası sürprizlerle dolu bir yer"

Kilis'ten gelen lise öğrencilerinden İrem Demirkıran, etkinliğin başında helikopterden korksa da zamanla alıştığını belirterek, "O kadar güzel bir manzara vardı ki herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten deneyimlenmesi gereken bir şey." dedi.

Dilara Tilki de festivalin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Helikoptere binmek çok harika, bambaşka bir şey. Yükseklik korkum var ama arkadaşlarım sayesinde bindim. Resmen tüm Adana ayaklarımın altındaydı, çok güzel gözüküyordu. Milli Eğitim Bakanımız ile emeği geçen herkese bize böyle bir hediye verdikleri için çok teşekkür ederim. Burası sürprizlerle dolu bir yer, bu kadar beklemiyordum. Bir yere gidiyoruz küçükler, büyükler, üniversiteliler için ayrı sürpriz var. Hem küçük hem de büyükler için muhteşem bir yer."

Aslı Demirkıran ise ilk kez helikoptere bindiğini ve heyecanlı anlar yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te Öğrencilere Helikopter Deneyimi - Son Dakika

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