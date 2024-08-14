TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye Süper Hızlı Trenler Üretecek - Son Dakika
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye Süper Hızlı Trenler Üretecek

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye Süper Hızlı Trenler Üretecek

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya satan bir ülke haline geleceğini söyledi. Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara yoğun ilgi olduğunu belirtti.

14.08.2024 17:47
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları devam ediyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ne gelen Bayraktar, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) Müdürü Tolgahan Kaya'dan bilgi aldı, Hyperloop Yarış alanında stantları gezdi.

Öğrencilerle faaliyetleriyle ilgili konuşan Bayraktar, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının yapıldığı alana geçen Bayraktar, burada yarışların startını verdi.

Takım üyeleriyle sohbet eden Bayraktar, araçların önünde objektiflere poz verdi.

"Dünyada en büyük değişim, rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden hayatımıza giriyor"

Bayraktar, gazetecilere, TEKNOFEST'in adeta çığ gibi büyüdüğünü belirterek, yarışmalara 1,5 milyona yakın başvuru olduğunu söyledi.

Hyperloop'un TÜBİTAK'ın yıllardır düzenlediği bir yarışma olduğunu, bu alanda ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bayraktar, geleceğin hızlı ulaşım teknolojilerini geliştirecek gençlerin yetişmesi açısından önemli olduğunu belirttiği yarışmalara yoğun ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Bayraktar, TEKNOFEST'in Akdeniz ve Adana merkezli düzenlendiğini belirterek, Akdeniz'in neredeyse bütün illerinde etkinlik gerçekleştirileceğini, bunun yanında kuantum teknolojileriyle alakalı yeni bir yarışma olduğunu söyledi.

Geleceğin kuantum bilgisayarlarının, işlemci bilgisayar teknolojisinde çığır açacağının öngörüldüğünü dile getiren Bayraktar, dünyada nükleer enerji teknolojilerinde büyük bir dalga olduğunu, bununla alakalı da bir yarışma düzenlediklerini ifade etti.

TEKNOFEST'in bir yandan büyüdüğünü bir yandan da değişiminin devam ettiğini söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'in en önemli amacı, yüksek teknoloji geliştiren ve bunu tüm dünyaya bayrağımızı en yükseğe çekecek şekilde üretecek nesilleri yetiştirmekti. TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren girişim yarışmamızı da başlatmıştık. Son yıllarda bunu özellikle TEKNOFEST 2023'te Girişim Yarışması olarak da ayrıca düzenledik. Büyük bir ilgi olduğunu, girişimlerini kuran, dünyaya geliştirdikleri teknolojileri satan girişimlerin TEKNOFEST ekosisteminden çıktığını da gördük. Dünyada en büyük değişim rüzgarı, yüksek teknoloji üzerinden hayatımıza giriyor. En yüksek seviyede refah, bunun yanında bağımsızlık, yüksek teknoloji sayesinde oluyor. Tabii bunun kullanımıyla değil, bunun geliştirilmesiyle oluyor. Adım adım o dip dalgasını, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasının gelmeye başladığını, girişimler şeklinde gelmeye başladığını ve dünyaya damgasını vuracak girişimlere dönüşeceğini, inşallah görmeyi hedefliyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hepsinin TEKNOFEST'teki gibi 'garaj şirketleri' diye tabir ettiğimiz ufak takımlarla başladığını görüyoruz. İşte bu dalganın oluşmaya başladığını görmeye başladık. İnşallah yükselerek devam edecek."

Bayraktar, Hyperloop teknolojisinin geleceğine ilişkin soru üzerine, hızlı ulaşım teknolojilerinde en önemli unsurlardan birinin ileri teknoloji elektrik motorlar olduğunu vurgulayarak, "Bunun yanında hızlı ulaşımda yine buradaki genç kardeşlerimizin her şeyiyle motorlarından kaldırma sistemine kadar tasarladığı teknolojiler... İnanıyorum ki onlar dünyada ülkemizin bu alanda ilerlemesini sağlayacaklar. Dünyaya da eserlerini bir anlamda yaymış olacaklar. Türkiye inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye Süper Hızlı Trenler Üretecek - Son Dakika

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