Tel Rıfat'a Dönüş: 9 Yıl Sonra Köyünü Buldu - Son Dakika
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Tel Rıfat'a Dönüş: 9 Yıl Sonra Köyünü Buldu

İmad Hac Musa, PKK/YPG'den kurtarılan köyüne dönerken, yıkılmış ve tuzaklanmış halde buldu.

06.12.2024 11:16
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TEL EŞREF MUSA/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarılan köyüne 9 yıl sonra dönmenin sevincini yaşayan İmad Hac Musa, kazılan tüneller ve tuzaklanan mayınlarla köyünü tanınmaz halde buldu.

SMO'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi ve çevresindeki köylerin kurtarılmasının ardından, sivillerin evlerine güvenli şekilde dönmeleri için bölgede tuzaklanmış mayınlara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

PKK/YPG'li teröristlerce yıllar önce Tel Rıfat bölgesinden zorla çıkarılanlar ise evlerini yeniden görmek için memleketlerine akın ediyor.

9 yıl önce ailesiyle ve akrabalarıyla birlikte yerinden edilen Hac Musa da evinin durumunu öğrenmek için Tel Rıfat'a bağlı Tel Madik köyüne döndü.

AA muhabirine konuşan Hac Musa, köyünde karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını, köyünü tanınmaz halde bulduğunu söyledi.

Yıllardır Çobanbey beldesinde yaşadığını anlatan Hac Musa, "Köyümüze mutlu şekilde dönmüştük ancak köyden hiçbir eser kalmamış, sanki burası bizim köy değil. Köy olduğunu gösteren hiçbir şey yok." dedi.

Hac Musa, "Kardeşimin evi mayınlarla tuzaklanmış. Amca oğlunun garajında bir tank var, tuzaklı olup olmadığını bilmiyoruz. Ailemin evi yerle bir olmuş. Annemin evinin mutfağının altında çukurlar kazmışlar. Amcamın evinin altına da tünel kazmışlar." diye konuştu.

"Herkes evlerine dönmeyi bekliyor"

Evinden uzak geçirdiği dönemde defalarca yer değiştirdiklerini ve derme çatma çadırlarda zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Hac Musa, "Şu durumda bu evlerde de oturamayız. Kuzey bölgelerdeki halkımızın güvenli şekilde evlerine dönmesi için uzman ekiplerin gelip köyümüzü mayınlardan temizlemesi gerekiyor. Herkes evlerine dönmeyi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hac Musa, köyüne kavuştuğu için tarifsiz mutluluk yaşadığını dile getirdi.

?Özgürlük Şafağı Operasyonu

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri, terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü, bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, dün PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki işgali

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Esed rejimi karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından rejim güçleri, Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tel Rıfat'a Dönüş: 9 Yıl Sonra Köyünü Buldu - Son Dakika

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